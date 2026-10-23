Vardags
Vi ändrar till vintertid. Då blir det mörkt tidigare på kvällen. Foto: Leif R Jansson/Scanpix/TT
Donald Trump gillar inte vintertid. Foto: Jose Luis Magana/AP/TT
Tom Cotton försvarar vintertid i USA. Foto: Cliff Owen/AP/TT
Nu blir det vintertid
Söndagen den 25 oktober
blir det vintertid i Sverige.
Då ställer vi tillbaka
klockan en timme.
Morgnarna blir ljusare.
Kvällarna blir mörka tidigare.
Vintertid kallas också
för normaltid.
På våren ändrar vi klockan igen.
Då flyttar vi fram klockan en timme.
Det blir sommartid.
Ungefär 70 länder
växlar mellan vintertid
och sommartid.
Länderna i EU har växlat
mellan tiderna i över 40 år.
Men de flesta länderna
i världen ändrar inte tiden.
Många människor
mår dåligt av att ändra tiden.
De får svårt att sova.
Det visar undersökningar.
EU pratar om att deras länder
ska sluta ändra tiden.
Men än har det inte blivit så.
Det bästa för människor
är att alltid ha vintertid.
Då får vi mest ljus på morgonen.
Då mår kroppen som bäst.
Det säger experter.
USAs ledare Donald Trump
har länge velat ha
sommartid året om.
Han gillar inte långa
mörka kvällar på vintern.
Det finns också ett politiskt
förslag om det i USA.
Men alla gillar inte förslaget.
En är politikern Tom Cotton.
Han är med i samma parti
som Trump, Republikanerna.
Nu bråkar de om tiden.
Trump la nyligen ut Cottons
telefonnummer på internet.
Trump bad folk ringa till Cotton
och berätta varför sommartid är bättre.
Cotton har svarat
att ingen gillar att ändra klockan.
Men att USA har testat
att ha sommartid hela året.
Det slutade med att många
snart protesterade.
Folk gillade inte
att det blev så mörkt
på morgonen under vintern.
SARAH GREEN/8 SIDOR
23 oktober 2026
Jag älskar vintern men det är lite jobbigt när det är kallt
Jag älskar vinterhalvåret sitta vid sprakande brasa, och virka. Tända levande ljus det är så rofylld. Jag njuter av varenda minut.jag gillar sommaren också men det ska inte vara mer än 20 grader .
Det finns folk är rädda för mörka tider t ex slutar efter jobbet blir mycket bilar åka väg hem eller annat synskadade kan bli krock med nogon
Om frågan om att ändra tidszonen gällde invandrare, skulle de ha ändrat lagen på mindre än tjugofyra timmar.
Men……. Det är politikernas hyckleri.
Jag vill ha Sommartid guld värt att få ljust 1timme längre på eftermiddagen 😊
Äntligen vanlig tid! Blir helt galen av sommartid och mörka morgonar, vaknar knappt. Tiden känns även helt fel. Vem bryr sig om ljusa kvällar… sätt på lampan 🤣
Jag förstår inte problemet med att ändra klockan två ggr på ett år? Är det som med mycket annat att man gnäller för att man hör andra göra det? TÄNK! Istället för att repetera. Bli självständiga, ni får i hagen.
Håller med jonte