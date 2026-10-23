Nu blir det vintertid

Söndagen den 25 oktober

blir det vintertid i Sverige.

Då ställer vi tillbaka

klockan en timme.

Morgnarna blir ljusare.

Kvällarna blir mörka tidigare.

Vintertid kallas också

för normaltid.

På våren ändrar vi klockan igen.

Då flyttar vi fram klockan en timme.

Det blir sommartid.

Ungefär 70 länder

växlar mellan vintertid

och sommartid.

Länderna i EU har växlat

mellan tiderna i över 40 år.

Men de flesta länderna

i världen ändrar inte tiden.

Många människor

mår dåligt av att ändra tiden.

De får svårt att sova.

Det visar undersökningar.

EU pratar om att deras länder

ska sluta ändra tiden.

Men än har det inte blivit så.

Det bästa för människor

är att alltid ha vintertid.

Då får vi mest ljus på morgonen.

Då mår kroppen som bäst.

Det säger experter.

USAs ledare Donald Trump

har länge velat ha

sommartid året om.

Han gillar inte långa

mörka kvällar på vintern.

Det finns också ett politiskt

förslag om det i USA.

Men alla gillar inte förslaget.

En är politikern Tom Cotton.

Han är med i samma parti

som Trump, Republikanerna.

Nu bråkar de om tiden.

Trump la nyligen ut Cottons

telefonnummer på internet.

Trump bad folk ringa till Cotton

och berätta varför sommartid är bättre.

Cotton har svarat

att ingen gillar att ändra klockan.

Men att USA har testat

att ha sommartid hela året.

Det slutade med att många

snart protesterade.

Folk gillade inte

att det blev så mörkt

på morgonen under vintern.

SARAH GREEN/8 SIDOR

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