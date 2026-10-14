Dags att ta vaccin

Den 2 november

börjar vaccinationerna

mot influensa i hela Sverige.

Varje höst och vinter

blir många i Sverige

sjuka i influensa.

Vaccin kan minska risken

att bli mycket sjuk.

Folkhälsomyndigheten vill att alla

som är 65 år eller äldre

tar vaccinet varje år.

De vill också att alla

som har en sjukdom

som ökar risken

att bli mycket sjuk

tar vaccinet.

Det är till exempel

sjukdomar i hjärtat,

blodkärlen, levern,

njurarna och diabetes.

De vill också att den

som har Downs syndrom

eller en del andra

funktionsnedsättningar

tar vaccinet.

Viruset som ger influensa

ändrar sig hela tiden.

Därför behövs

nytt vaccin varje år.

Vaccinet är gratis för alla

som Folkhälsomyndigheten

säger ska ta vaccin.

Andra får också ta vaccinet.

Men då kostar det pengar.

En del får vaccinet

betalt av sitt jobb.

Många får också gratis vaccin

mot viruset corona

samtidigt som vaccinet mot influensa.

Corona kan också

göra människor mycket sjuka.

En del får ett brev

från sjukvården

om att vaccinera sig.

Många får ringa själva

och boka en tid

för vaccination.

8 SIDOR/TT