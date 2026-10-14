Vardags

En spruta trycks mot en persons arm.

En person får en spruta med vaccin mot influensa. Foto: Ole Gunnar Onsøien/NTB scanpix/TT

Dags att ta vaccin

Den 2 november
börjar vaccinationerna
mot influensa i hela Sverige.

Varje höst och vinter
blir många i Sverige
sjuka i influensa.
Vaccin kan minska risken
att bli mycket sjuk.

Folkhälsomyndigheten vill att alla
som är 65 år eller äldre
tar vaccinet varje år.

De vill också att alla
som har en sjukdom
som ökar risken
att bli mycket sjuk
tar vaccinet.

Det är till exempel
sjukdomar i hjärtat,
blodkärlen, levern,
njurarna och diabetes.

De vill också att den
som har Downs syndrom
eller en del andra
funktionsnedsättningar
tar vaccinet.

Viruset som ger influensa
ändrar sig hela tiden.
Därför behövs
nytt vaccin varje år.

Vaccinet är gratis för alla
som Folkhälsomyndigheten
säger ska ta vaccin.

Andra får också ta vaccinet.
Men då kostar det pengar.
En del får vaccinet
betalt av sitt jobb.

Många får också gratis vaccin
mot viruset corona
samtidigt som vaccinet mot influensa.
Corona kan också
göra människor mycket sjuka.

En del får ett brev
från sjukvården
om att vaccinera sig.

Många får ringa själva
och boka en tid
för vaccination.

8 SIDOR/TT

14 oktober 2026

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5 kommentarer
  1. 🍇🍋🍋🍍🍌🥭🍎🍏🍐🍅🍒🍑🍓🥕🌶🥬🥦🫘🧄🧄🧄 skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 11:38

    Jag brukar aldrig ta vaccin,kroppen måste få jobba själv.jag är äldre person men jag är vältränad och äter mycket hälsosamt mat.

    Svara
  2. Hej skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 14:59

    8 sidor, vilka funktionsnedsättningar? Jag undrar eftersom jag har många diagnoser. Jag tar mediciner som har biverkningar som kan sänka min immunförsvar. Räknas det?
    Det är svårt att få hjälp inom vården nuförtiden.

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      14 oktober, 2026 kl. 15:04

      Hej!

      På din beskrivning
      låter det som att du är en person
      som borde få gratis vaccin.

      Men för säkerhets skull
      ska du nog prata med din läkare
      eller din vårdcentral.

      Vänliga hälsningar från 8 Sidor

  3. Anonym skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 19:22

    Tagit 6 styck covid vaccin och två influensa. Förra året fick jag inte ta covid vaccinet men influensavaccinet på grund av diabetes samt immunhämmande behandling.

    Svara
  4. Anonym skriver:
    14 oktober, 2026 kl. 21:43

    Bra att vaccin finns. De äldre kan välja själv om de vill ha eller inte.

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