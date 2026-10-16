Vardags
Nästa år blir de här sedlarna inte värda någonting. Foto: Bertil Ericson/TT
Kolla dina gamla sedlar
Nu är det dags
att kolla dina sedlar.
Snart går det inte
att få pengar
för flera gamla sedlar.
Det gäller sedlar
som slutade gälla
redan år 2017
eller tidigare.
Det är till exempel den
- röda sedeln för 500 kronor
med bild på kungen Karl XI
- grönblå sedeln för 100 kronor
med bild på Carl von Linné
- bruna sedeln för 1000 kronor
med bild på Gustav Vasa.
Experterna tipsar nu
om att leta i garderober,
byråer och andra ställen
där sedlar kan vara glömda.
– Det är inte ovanligt
att folk glömt att de har
sedlarna sparade någonstans.
Det säger Christina Wejshammar
som jobbar på Riksbanken.
Det kan finnas sedlar värda
nästan fyra miljarder kronor.
Om du hittar
en gammal sedel
kan du skicka in den
till Riksbanken.
Du kan få pengar
för den gamla sedeln.
Men Riksbanken tar
300 kronor i avgift
för att byta gamla sedlar
mot pengar.
Du kan förstås också
spara en gammal sedel
som minne.
Men efter den 30 juni år 2027
kan du inte få pengar
för den från Riksbanken.
8 SIDOR/TT
16 oktober 2026