Kolla dina gamla sedlar

Nu är det dags

att kolla dina sedlar.

Snart går det inte

att få pengar

för flera gamla sedlar.

Det gäller sedlar

som slutade gälla

redan år 2017

eller tidigare.

Det är till exempel den

röda sedeln för 500 kronor

med bild på kungen Karl XI

med bild på kungen Karl XI grönblå sedeln för 100 kronor

med bild på Carl von Linné

med bild på Carl von Linné bruna sedeln för 1000 kronor

med bild på Gustav Vasa.

Experterna tipsar nu

om att leta i garderober,

byråer och andra ställen

där sedlar kan vara glömda.

– Det är inte ovanligt

att folk glömt att de har

sedlarna sparade någonstans.

Det säger Christina Wejshammar

som jobbar på Riksbanken.

Det kan finnas sedlar värda

nästan fyra miljarder kronor.

Om du hittar

en gammal sedel

kan du skicka in den

till Riksbanken.

Du kan få pengar

för den gamla sedeln.

Men Riksbanken tar

300 kronor i avgift

för att byta gamla sedlar

mot pengar.

Du kan förstås också

spara en gammal sedel

som minne.

Men efter den 30 juni år 2027

kan du inte få pengar

för den från Riksbanken.

8 SIDOR/TT