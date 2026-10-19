Kläder används lite

Att göra kläder är ofta

dåligt för miljön.

Ändå köper många nya kläder

som de använder lite.

Det visar en undersökning

från organisationen

Naturskyddsföreningen.

Ungefär en miljon människor

har nyligen köpt nya kläder.

Men de tänker bara använda kläderna

några få gånger.

Det visar siffror

för de tre senaste månaderna.

Ofta är det kläder till

en fest eller högtid.

– Det är mycket reklam

för kläder på internet.

Samtidigt är kläder

ofta billiga och

modet ändras snabbt.

Då köper folk kläder

som ibland bara

används en gång.

Det säger Beatrice Rindevall

från Naturskyddsföreningen.

Det behövs mycket vatten

och kemikalier för

att göra kläder.

Det är dåligt för

miljö och klimat.

Därför är det viktigt

att kläder används

många gånger.

Undersökningen visar

också att få vill laga

kläder som är billiga.

Bara 28 procent säger

att de vill laga en tröja

som kostar 149 kronnor.

Men fler än dubbelt

så många vill laga en tröja

som kostar 1 499 kronor.

Ungefär tusen människor

i olika åldrar var med

i undersökningen.

8 SIDOR/TT