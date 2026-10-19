Vardags

Två skyltdockor med sommarklänningar i ett skyltfönster.

Dockor visar kläder i en affär. Foto: Mickan Mörk/TT

Kläder används lite

Att göra kläder är ofta
dåligt för miljön.
Ändå köper många nya kläder
som de använder lite.

Det visar en undersökning
från organisationen
Naturskyddsföreningen.

Ungefär en miljon människor
har nyligen köpt nya kläder.
Men de tänker bara använda kläderna
några få gånger.
Det visar siffror
för de tre senaste månaderna.

Ofta är det kläder till
en fest eller högtid.

– Det är mycket reklam
för kläder på internet.
Samtidigt är kläder
ofta billiga och
modet ändras snabbt.
Då köper folk kläder
som ibland bara
används en gång.

Det säger Beatrice Rindevall
från Naturskyddsföreningen.

Det behövs mycket vatten
och kemikalier för
att göra kläder.
Det är dåligt för
miljö och klimat.

Därför är det viktigt
att kläder används
många gånger.

Undersökningen visar
också att få vill laga
kläder som är billiga.

Bara 28 procent säger
att de vill laga en tröja
som kostar 149 kronnor.
Men fler än dubbelt
så många vill laga en tröja
som kostar 1 499 kronor.

Ungefär tusen människor
i olika åldrar var med
i undersökningen.

8 SIDOR/TT

19 oktober 2026

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6 kommentarer
  1. anna skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 11:18

    jag impulsköper utan att prova ,sen hänger det i garderoben. jag måste bättra mig verkligen.

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  2. Larry mac🦫 skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 18:44

    Jag vill att man ska använda saker flera gånger ,det finns inte oändligt med material 😠😠🤬🤬😠

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  3. Var rädda om er skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 19:39

    Va???

    Svara
  4. Ali skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 19:51

    Slösa inte med kläderna. Jag säger inte att ni inte ska använda dem, utan att ni ska använda dem på rätt sätt och inte slösa.

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  5. Biologen skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 20:03

    Slit och släng mentaliteten är patetisk. När fåfänga människor uppenbart skiter I vilka konsekvenser deras handlingar har för miljön. Spelar ingen roll hur mycket fossila växthusgaser de bär ansvaret för. Viktigare shoppa på, och bidra till ett förstört ekosystem. Handling och konsekvens, om men vet vad det betyder.

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  6. älskar snö mycket snö skriver:
    19 oktober, 2026 kl. 20:58

    man kan INTE gå naken🤣😂😄😃man måste ha kläder. jag brukar lämna till röda korset om jag har tröttnat på någon av plaggen.

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