EU pratar om tiden

I söndags ställde vi om

klockan till vintertid.

Vi ändrade klockan

bakåt en timme.

I vår ändrar vi

klockan igen.

Då flyttar vi fram

klockan en timme.

Så har det varit

för länderna

i Europeiska unionen, EU,

i över 40 år.

Men många mår dåligt

av att ändra tiden.

De får svårt att sova.

Det visar undersökningar.

Många av 8 Sidors läsare skriver

att de vill slippa ändra klockan.

Många politiker i EU

vill också sluta ändra klockan.

Men än har det inte blivit så.

Socialdemokraten Johan Danielsson

är politiker i EU.

Han jobbar med frågan om

att ändra klockan.

I höst ska han jobba extra mycket för

att vi ska slippa ändra klockan.

Om allt går bra

kan vi sluta ställa om

klockan år 2027.

Det säger han

till tidningen Aftonbladet.

Det bästa för människor

är att alltid ha vintertid,

normaltid.

Då får vi mest ljus

på morgonen.

Då mår kroppen bäst,

säger experter.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR