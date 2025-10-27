Vardags
Solen går upp vid sjön Mälaren. Klockan är sju i den nya tiden, vintertid. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
EU pratar om tiden
I söndags ställde vi om
klockan till vintertid.
Vi ändrade klockan
bakåt en timme.
I vår ändrar vi
klockan igen.
Då flyttar vi fram
klockan en timme.
Så har det varit
för länderna
i Europeiska unionen, EU,
i över 40 år.
Men många mår dåligt
av att ändra tiden.
De får svårt att sova.
Det visar undersökningar.
Många av 8 Sidors läsare skriver
att de vill slippa ändra klockan.
Många politiker i EU
vill också sluta ändra klockan.
Men än har det inte blivit så.
Socialdemokraten Johan Danielsson
är politiker i EU.
Han jobbar med frågan om
att ändra klockan.
I höst ska han jobba extra mycket för
att vi ska slippa ändra klockan.
Om allt går bra
kan vi sluta ställa om
klockan år 2027.
Det säger han
till tidningen Aftonbladet.
Det bästa för människor
är att alltid ha vintertid,
normaltid.
Då får vi mest ljus
på morgonen.
Då mår kroppen bäst,
säger experter.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
27 oktober 2025
På vintertid är mycket mörkare nätter och farliga olyckor på sommartid är mindre mörka tid och mindre olyckor