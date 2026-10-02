Museum frågade om framtiden

Nordiska museet i Stockholm

har samlat in berättelser

från människor.

De har berättat

hur de vill leva i framtiden.

Museet har fått in

över tusen berättelser.

De flesta som har berättat

bor i Sverige.

Många säger att de vill ha

mer tid för familj och vänner.

De vill köpa färre saker.

De vill känna att alla människor

i Sverige hör ihop.

Många säger också

att de vill leva i ett land

där politikerna tar hotet

med ett varmare klimat på allvar.

Museet ska nu samarbeta med SVT.

Det ska bli ett program om framtiden.

Där ska berättelserna finnas med.

Framtiden i Sverige heter det.

Programmet kommer nästa höst.

– Vi hoppas att programmet

gör folk nyfikna på att prata om

vilket Sverige vi vill ha,

säger Eva Beckman på SVT.

8 SIDOR

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