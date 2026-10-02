Kultur
Nordiska museet i Stockholm. Foto: Pär Bäckström/TT
Museum frågade om framtiden
Nordiska museet i Stockholm
har samlat in berättelser
från människor.
De har berättat
hur de vill leva i framtiden.
Museet har fått in
över tusen berättelser.
De flesta som har berättat
bor i Sverige.
Många säger att de vill ha
mer tid för familj och vänner.
De vill köpa färre saker.
De vill känna att alla människor
i Sverige hör ihop.
Många säger också
att de vill leva i ett land
där politikerna tar hotet
med ett varmare klimat på allvar.
Museet ska nu samarbeta med SVT.
Det ska bli ett program om framtiden.
Där ska berättelserna finnas med.
Framtiden i Sverige heter det.
Programmet kommer nästa höst.
– Vi hoppas att programmet
gör folk nyfikna på att prata om
vilket Sverige vi vill ha,
säger Eva Beckman på SVT.
8 SIDOR
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2 oktober 2026