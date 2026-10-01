Han vill tillbaka till EU

I somras fick landet

Storbritannien en ny ledare.

Det är Andy Burnham

från partiet Labour.

Nu säger han

att Storbritannien

kanske vill tillbaka till

Europeiska Unionen, EU.

Eller att landet börjar

samarbeta mer med EU igen.

År 2016 röstade

folket i Storbritannien

ja till att lämna EU.

Fem år senare lämnade landet EU.

Det kallades för brexit.

Många hoppades

att Storbritannien skulle få

en bättre ekonomi

om landet lämnade EU.

Många trodde att landet

skulle få färre invandrare.

Men så har det inte blivit.

Mer än hälften av britterna

vill nu gå med i EU igen.

Det visade en undersökning

som kom i somras.

Samtidigt blir partiet Reform UK

mer populärt, visar undersökningar.

Partiet ser ut att kunna bli

landets största parti i nästa val.

Reform UK är kritiska

mot EU och invandring.

8 SIDOR