Världen
Andy Burnham är Storbritanniens ledare. Foto: Stefan Rousseau/PA/AP/TT
Han vill tillbaka till EU
I somras fick landet
Storbritannien en ny ledare.
Det är Andy Burnham
från partiet Labour.
Nu säger han
att Storbritannien
kanske vill tillbaka till
Europeiska Unionen, EU.
Eller att landet börjar
samarbeta mer med EU igen.
År 2016 röstade
folket i Storbritannien
ja till att lämna EU.
Fem år senare lämnade landet EU.
Det kallades för brexit.
Många hoppades
att Storbritannien skulle få
en bättre ekonomi
om landet lämnade EU.
Många trodde att landet
skulle få färre invandrare.
Men så har det inte blivit.
Mer än hälften av britterna
vill nu gå med i EU igen.
Det visade en undersökning
som kom i somras.
Samtidigt blir partiet Reform UK
mer populärt, visar undersökningar.
Partiet ser ut att kunna bli
landets största parti i nästa val.
Reform UK är kritiska
mot EU och invandring.
8 SIDOR
1 oktober 2026