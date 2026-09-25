Han tipsar om tomater

Många människor tycker om

att odla tomater.

Men få odlar så många

tomater som Abdullah Almassri.

Varje år skördar han

mellan 500 kilo och 800 kilo

tomater i sin lilla trädgård.

Tomaterna har gjort honom känd.

Många människor kommer

för att titta på hans odling.

Över 43 tusen personer

följer honom i appen Facebook.

Alla vill veta hur han gör

för att få så fina tomater.

8 Sidor träffar Abdullah

i hans trädgård

på Södermalm i Stockholm.

Det är en regnig dag i september.

I en backe står rader

av plantor för tomater.

De är flera meter höga.

Nyligen var plantorna

fulla med röda och gula tomater.

Nu har Abdullah

plockat många av dem.

Men det kommer nya.

Han kan ofta plocka tomater

ända in i oktober.

Varför odlar du

så mycket tomater?

– Det är en rolig hobby.

Jag lär mig mycket.

Och så får jag träffa mycket folk.

Det är lika viktigt.

Det säger Abdullah.

Han kom till Sverige

från landet Syrien år 1998.

Sedan ordnade han

den lilla trädgården.

Nu har han odlat

tomater i fem år.

Vad gör du med

alla tomater?

– Jag ger bort mycket.

Folk som kommer hit får smaka.

Jag gör egen ketchup också,

säger han.

En dag om året öppnar

han trädgården för alla.

Det brukar bli lång kö.

Vad har han då för knep

för att få så fina tomater?

Det kan du läsa om här nedanför.

LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR