Vardags

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    Abdullah Almassri odlar massor med tomater i sin lilla trädgård. Vissa kallar honom för Tomatmannen. Foto: Lars Sjöstedt/8 Sidor

  • tomater3

    Abdullah Almassris plantor är flera meter höga. Foto: Lars Sjöstedt/8 Sidor

Han tipsar om tomater

Många människor tycker om
att odla tomater.
Men få odlar så många
tomater som Abdullah Almassri.

Varje år skördar han
mellan 500 kilo och 800 kilo
tomater i sin lilla trädgård.

Tomaterna har gjort honom känd.
Många människor kommer
för att titta på hans odling.
Över 43 tusen personer
följer honom i appen Facebook.

Alla vill veta hur han gör
för att få så fina tomater.

8 Sidor träffar Abdullah
i hans trädgård
på Södermalm i Stockholm.
Det är en regnig dag i september.

I en backe står rader
av plantor för tomater.
De är flera meter höga.

Nyligen var plantorna
fulla med röda och gula tomater.
Nu har Abdullah
plockat många av dem.
Men det kommer nya.
Han kan ofta plocka tomater
ända in i oktober.

Varför odlar du
mycket tomater?

– Det är en rolig hobby.
Jag lär mig mycket.
Och så får jag träffa mycket folk.
Det är lika viktigt.

Det säger Abdullah.

Han kom till Sverige
från landet Syrien år 1998.
Sedan ordnade han
den lilla trädgården.
Nu har han odlat
tomater i fem år.

Vad gör du med
alla tomater?

– Jag ger bort mycket.
Folk som kommer hit får smaka.
Jag gör egen ketchup också,
säger han.

En dag om året öppnar
han trädgården för alla.
Det brukar bli lång kö.

Vad har han då för knep
för att få så fina tomater?
Det kan du läsa om här nedanför.

LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR

Så odlar du fina tomater

Här är Abdullah Almassris bästa tips.

  • Hitta en solig plats att odla på.
    Tomater vill ha mycket sol.
  • Vattna försiktigt.
    Tomaterna spricker
    om de får för mycket vatten.
  • Ge näring, gödsla,
    minst två gånger om året.
    En gång på våren
    och en gång på hösten.
  • Gräv och vänd på jorden
    minst två gånger om året.
    Då får rötterna syre och växer bättre.

25 september 2026

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8 kommentarer
  1. Micha skriver:
    25 september, 2026 kl. 09:51

    Mina tomater är bara pyttesmå.
    Jag är imponerad.

    Svara
  2. Babianen skriver:
    25 september, 2026 kl. 09:59

    Ingen bryr sig om tomater

    Svara
  3. Fråga skriver:
    25 september, 2026 kl. 10:01

    Hur många tomatplantor har Abdullah?

    Hur mycket kostar det att odla så många tomater?

    Svara
  4. MILENA LUISA skriver:
    25 september, 2026 kl. 10:09

    😊😎

    Svara
  5. Maja skriver:
    25 september, 2026 kl. 11:22

    Jag älskar tomater! 🍅

    /Hej Milena

    Svara
  6. tomat hataren skriver:
    25 september, 2026 kl. 11:41

    tomater är äckligt🤢

    Svara
  7. MM skriver:
    25 september, 2026 kl. 12:22

    Vilken rolig hobby!😀

    Svara
  8. Peter Wang skriver:
    25 september, 2026 kl. 15:19

    Jag älskar tomater. Vi äter dem i sallader, gör var egna pasta sauce, gör salsa, och använder dom i olika slags recept. I år, hade vi 4 sorts i trädgården. Vi odlar också basilika, paprikor, och oregano som passar bra med tomater.

    Svara
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