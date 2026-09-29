Sport
Sveriges spelare Viktor Gyökeres är glad efter segern mot Polen. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Graham Potter är tränare för det svenska laget. Foto: Claudio Bresciani/TT
Sverige vann igen
Just nu är tävlingen
Nations League
i fotboll för herrar.
I måndags spelade
Sverige mot Polen.
Matchen var i Solna
nära Stockholm.
Sverige fick en bra start.
Efter bara några minuter
nickade Benjamin Nygren in
1–0 till Sverige.
Sedan spelade Polen bra.
De gjorde 1–1.
Men i andra halvlek
var Sverige det bättre laget.
Yasin Ayari och
Viktor Gyökeres gjorde
var sitt mål.
Sverige vann med 3–1.
– Jag är väldigt nöjd.
Vi var otroligt bra
i andra halvlek.
Det säger Sveriges
tränare Graham Potter.
Nu har Sverige vunnit
två matcher i Nations League.
I fredags blev det
seger mot Rumänien.
Sverige är just nu
först i sin grupp.
På fredag fortsätter
Nations League med match
mot Bosnien-Hercegovina.
8 SIDOR/TT
Sveriges matcher i Nations League
- Den 25 september
Sverige mot Rumänien 2–1
- Den 28 september
Sverige mot Polen 3–1
- Den 2 oktober
Bosnien-Hercegovina mot Sverige
- Den 5 oktober
Rumänien mot Sverige
- Den 14 november
Sverige mot Bosnien-Hercegovina
- Den 17 november
Polen mot Sverige
29 september 2026
Sverige vann igen😎