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    Sveriges spelare Viktor Gyökeres är glad efter segern mot Polen. Foto: Fredrik Sandberg/TT

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    Graham Potter är tränare för det svenska laget. Foto: Claudio Bresciani/TT

Sverige vann igen

Just nu är tävlingen
Nations League
i fotboll för herrar.

I måndags spelade
Sverige mot Polen.
Matchen var i Solna
nära Stockholm.

Sverige fick en bra start.
Efter bara några minuter
nickade Benjamin Nygren in
1–0 till Sverige.

Sedan spelade Polen bra.
De gjorde 1–1.

Men i andra halvlek
var Sverige det bättre laget.
Yasin Ayari och
Viktor Gyökeres gjorde
var sitt mål.

Sverige vann med 3–1.

– Jag är väldigt nöjd.
Vi var otroligt bra
i andra halvlek.

Det säger Sveriges
tränare Graham Potter.

Nu har Sverige vunnit
två matcher i Nations League.
I fredags blev det
seger mot Rumänien.
Sverige är just nu
först i sin grupp.

På fredag fortsätter
Nations League med match
mot Bosnien-Hercegovina.

8 SIDOR/TT

Sveriges matcher i Nations League

  • Den 25 september
    Sverige mot Rumänien 2–1
  • Den 28 september
    Sverige mot Polen 3–1
  • Den 2 oktober
    Bosnien-Hercegovina mot Sverige
  • Den 5 oktober
    Rumänien mot Sverige
  • Den 14 november
    Sverige mot Bosnien-Hercegovina
  • Den 17 november
    Polen mot Sverige

29 september 2026

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1 kommentar
  1. mop bkml skriver:
    29 september, 2026 kl. 10:20

    Sverige vann igen😎

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