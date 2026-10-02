Världen

En liten katt med rundade öron, stora ögon och leopardprickig päls.

Den nya katten Leopardus tilcayo. Foto: Alessandro Verniani/CC4.0/TT

En ny sorts katt

Forskarna har hittat
en ny sorts katt
i landet Bolivia
i Sydamerika.
Den är liten
och har prickig päls.

Forskarna kallar katten
för Leopardus tilcayo.

Katten är ungefär
45 centimeter lång.
Den är ungefär lika stor
som en vanlig katt.

Människor nära staden La Paz
har flera gånger trott
att den nya katten
varit någons vanliga katt.

Det är över 100 år sedan
forskarna hittade
en ny sorts katt.

8 SIDOR/TT

2 oktober 2026

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16 kommentarer
  1. joakim skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 10:32

    den har katten ser some tiger🙂

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  2. joakim skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 10:33

    den har katten ser som leopard🙂

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  3. putin prutdalar skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 10:44

    Haha jag kommer äta upp dem

    Svara
  4. . skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 10:46

    så fin bild, jag vill ha en sådan

    Svara
  5. Alicia skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 10:58

    Vad söt den är.
    en av dem cooolaste katterna jag sätt. ❤😊🥰😀

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  6. katt skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 11:08

    Gullig
    😊😊

    Svara
  7. Jag gillar mat skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 11:12

    Ny sorts av mat YUMMI!

    Svara
  8. One_guy_no_name skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 11:29

    katt hamburgare🤠🤠

    Svara
  9. Verity lover skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 11:32

    VERITY OBESITY FALSITY MOGGITY LOVITY FREAKITY ECLIPSTIC😃😃😃😃😃🥳

    Svara
  10. Mjauis skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 11:32

    Gullig

    Svara
  11. One_Gangsta_no_name skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 11:35

    Katt Hamburgare🍔

    Svara
  12. Vidar skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 11:55

    jipppppiiiiiiii
    roligt😀😀

    Svara
  13. elias skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 12:01

    fler dräktiga katt bilder snälla

    Svara
  14. ☆*: .｡. o(≧▽≦)o .｡.:*☆☆*: .｡. o(≧▽≦)o .｡.:*☆ skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 12:49

    Jag fyller år idag

    Svara
  15. Yeti skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 13:26

    Mjau😸

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  16. Kattälskare skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 13:28

    Så gullig ju!!!😍

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