Världen
Den nya katten Leopardus tilcayo. Foto: Alessandro Verniani/CC4.0/TT
En ny sorts katt
Forskarna har hittat
en ny sorts katt
i landet Bolivia
i Sydamerika.
Den är liten
och har prickig päls.
Forskarna kallar katten
för Leopardus tilcayo.
Katten är ungefär
45 centimeter lång.
Den är ungefär lika stor
som en vanlig katt.
Människor nära staden La Paz
har flera gånger trott
att den nya katten
varit någons vanliga katt.
Det är över 100 år sedan
forskarna hittade
en ny sorts katt.
8 SIDOR/TT
2 oktober 2026
den har katten ser some tiger🙂
den har katten ser som leopard🙂
Haha jag kommer äta upp dem
så fin bild, jag vill ha en sådan
Vad söt den är.
en av dem cooolaste katterna jag sätt. ❤😊🥰😀
Gullig
😊😊
Ny sorts av mat YUMMI!
katt hamburgare🤠🤠
VERITY OBESITY FALSITY MOGGITY LOVITY FREAKITY ECLIPSTIC😃😃😃😃😃🥳
Gullig
Katt Hamburgare🍔
jipppppiiiiiiii
roligt😀😀
fler dräktiga katt bilder snälla
Jag fyller år idag
Mjau😸
Så gullig ju!!!😍