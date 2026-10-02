Forskarna har hittat

en ny sorts katt

i landet Bolivia

i Sydamerika.

Den är liten

och har prickig päls.

Forskarna kallar katten

för Leopardus tilcayo.

Katten är ungefär

45 centimeter lång.

Den är ungefär lika stor

som en vanlig katt.

Människor nära staden La Paz

har flera gånger trott

att den nya katten

varit någons vanliga katt.

Det är över 100 år sedan

forskarna hittade

en ny sorts katt.

8 SIDOR/TT