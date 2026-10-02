Vardags

En person håller i ett fat med kanelbullar.

Kanelbullen har en egen dag. Foto: Henrik Montgomery/TT

En bulle många gillar

Det är få bakverk
som har fått en egen dag.
Men ett av dem
är kanelbullen.
Den 4 oktober är det
kanelbullens dag.

Egentligen började
dagen som reklam.
Det var företag
som sålde mjöl, socker
och jäst som startade
kanelbullens dag.

De ville att folk
skulle äta mer bullar.
Då skulle företagen
sälja mer.

Dagen blev väldigt populär.
Kanske beror det på
att folk tycker att det
är gott med kanelbullar.

Många säger att kanelbullen
är en svensk uppfinning.
Den har funnits
i ungefär hundra år.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR

2 oktober 2026

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7 kommentarer
  1. mia skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 10:49

    gott mums jag gillar kanelbullar, men jag ska inte äta det.rädd om min vikt.🤗

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  2. Fis Pojken skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 11:36

    får jag äta alla?

    Svara
  3. Patrick star skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 12:55

    Kanelbulle god och ehhhh god

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  4. UwU/femboy skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 12:56

    du är god patrick då är min middag

    Svara
  5. Usch skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 13:00

    BU…BU….BULLE?!🤢💔

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  6. bulle skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 13:00

    jag gillar bullar😍😍😍😍😍😍😴

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  7. Frans Törnqvist skriver:
    2 oktober, 2026 kl. 13:11

    jag har namnsdag då längtar mycket!

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