En bulle många gillar

Det är få bakverk

som har fått en egen dag.

Men ett av dem

är kanelbullen.

Den 4 oktober är det

kanelbullens dag.

Egentligen började

dagen som reklam.

Det var företag

som sålde mjöl, socker

och jäst som startade

kanelbullens dag.

De ville att folk

skulle äta mer bullar.

Då skulle företagen

sälja mer.

Dagen blev väldigt populär.

Kanske beror det på

att folk tycker att det

är gott med kanelbullar.

Många säger att kanelbullen

är en svensk uppfinning.

Den har funnits

i ungefär hundra år.

MARTIN HANBERG/8 SIDOR