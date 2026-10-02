Vardags
Kanelbullen har en egen dag. Foto: Henrik Montgomery/TT
En bulle många gillar
Det är få bakverk
som har fått en egen dag.
Men ett av dem
är kanelbullen.
Den 4 oktober är det
kanelbullens dag.
Egentligen började
dagen som reklam.
Det var företag
som sålde mjöl, socker
och jäst som startade
kanelbullens dag.
De ville att folk
skulle äta mer bullar.
Då skulle företagen
sälja mer.
Dagen blev väldigt populär.
Kanske beror det på
att folk tycker att det
är gott med kanelbullar.
Många säger att kanelbullen
är en svensk uppfinning.
Den har funnits
i ungefär hundra år.
MARTIN HANBERG/8 SIDOR
2 oktober 2026
gott mums jag gillar kanelbullar, men jag ska inte äta det.rädd om min vikt.🤗
får jag äta alla?
Kanelbulle god och ehhhh god
du är god patrick då är min middag
BU…BU….BULLE?!🤢💔
jag gillar bullar😍😍😍😍😍😍😴
jag har namnsdag då längtar mycket!