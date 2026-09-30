Bensinen blir dyrare

Passa på och tanka bilen i dag.

I morgon torsdag blir

bensin och diesel lite dyrare.

Bensinen kommer att

kosta en krona mer.

Diesel blir 40 öre dyrare.

Det beror på att skatten

på bensin och diesel höjs.

Regeringen sänkte

skatten tidigare i år.

Men sänkningen gällde

bara en viss tid.

Den 1 december blir

bensin och diesel troligen

ännu dyrare.

Då höjs skatten med

tre kronor till.

Samtidigt har priset

på olja i världen blivit högre.

I slutet av året kan

därför en liter diesel

kosta ungefär 28 kronor.

Det tror experter.

På onsdagen sa partiet

Sverigedemokraterna att de vill

ha kvar den lägre skatten

på bensin och diesel.

De vill att riksdagen

ska bestämma om det.

Men det är osäkert om det går.

För att få fortsätta med låg skatt

måste Sverige ha tillstånd

av Europeiska Unionen, EU.

8 SIDOR/TT