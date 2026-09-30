Vardags
En person fyller dunkar med bensin. Foto: Andreas Hillergren/TT
Bensinen blir dyrare
Passa på och tanka bilen i dag.
I morgon torsdag blir
bensin och diesel lite dyrare.
Bensinen kommer att
kosta en krona mer.
Diesel blir 40 öre dyrare.
Det beror på att skatten
på bensin och diesel höjs.
Regeringen sänkte
skatten tidigare i år.
Men sänkningen gällde
bara en viss tid.
Den 1 december blir
bensin och diesel troligen
ännu dyrare.
Då höjs skatten med
tre kronor till.
Samtidigt har priset
på olja i världen blivit högre.
I slutet av året kan
därför en liter diesel
kosta ungefär 28 kronor.
Det tror experter.
På onsdagen sa partiet
Sverigedemokraterna att de vill
ha kvar den lägre skatten
på bensin och diesel.
De vill att riksdagen
ska bestämma om det.
Men det är osäkert om det går.
För att få fortsätta med låg skatt
måste Sverige ha tillstånd
av Europeiska Unionen, EU.
8 SIDOR/TT
30 september 2026