Flera medaljer till Sverige

Det har varit EM i orientering.

Tävlingen var i landet Litauen.

Det gick mycket bra

för det svenska laget.

Sverige vann sju medaljer

och blev näst bästa land i EM.

De svenska damerna

vann guld i alla sina lopp.

Tove Alexandersson vann guld

i loppet långdistans.

i loppet långdistans. Hanna Lundberg vann guld

i loppet medeldistans.

i loppet medeldistans. Sveriges lag vann

guld i stafett.

I laget sprang Sanna Fasth,

Tove Alexandersson

och Hanna Lundberg.

Sveriges herrar vann

brons i stafetten.

Viktor Svensk vann

också brons i långdistans

och Anton Johansson vann

silver i medeldistans.

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