Sport
Hanna Lundberg, Sanna Fasth och Tove Alexandersson vann stafetten i EM i orientering. Foto: Donatas Lazuskas/Internationella orienteringsförbundet
Flera medaljer till Sverige
Det har varit EM i orientering.
Tävlingen var i landet Litauen.
Det gick mycket bra
för det svenska laget.
Sverige vann sju medaljer
och blev näst bästa land i EM.
De svenska damerna
vann guld i alla sina lopp.
- Tove Alexandersson vann guld
i loppet långdistans.
- Hanna Lundberg vann guld
i loppet medeldistans.
- Sveriges lag vann
guld i stafett.
I laget sprang Sanna Fasth,
Tove Alexandersson
och Hanna Lundberg.
Sveriges herrar vann
brons i stafetten.
Viktor Svensk vann
också brons i långdistans
och Anton Johansson vann
silver i medeldistans.
8 SIDOR
28 september 2026
Happy,happy,happy🥳🥳😍😍😃😃
🙂😎