Sport

De sträcker upp händerna. De är glada.

Hanna Lundberg, Sanna Fasth och Tove Alexandersson vann stafetten i EM i orientering. Foto: Donatas Lazuskas/Internationella orienteringsförbundet

Flera medaljer till Sverige

Det har varit EM i orientering.
Tävlingen var i landet Litauen.

Det gick mycket bra
för det svenska laget.
Sverige vann sju medaljer
och blev näst bästa land i EM.

De svenska damerna
vann guld i alla sina lopp.

  • Tove Alexandersson vann guld
    i loppet långdistans.
  • Hanna Lundberg vann guld
    i loppet medeldistans.
  • Sveriges lag vann
    guld i stafett.
    I laget sprang Sanna Fasth,
    Tove Alexandersson
    och Hanna Lundberg.

Sveriges herrar vann
brons i stafetten.
Viktor Svensk vann
också brons i långdistans
och Anton Johansson vann
silver i medeldistans.

8 SIDOR

28 september 2026

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2 kommentarer
  1. Cornelia skriver:
    28 september, 2026 kl. 14:20

    Happy,happy,happy🥳🥳😍😍😃😃

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  2. MILENA LUISA skriver:
    28 september, 2026 kl. 15:27

    🙂😎

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