Sverige
Joakim Medin är en svensk journalist. Foto: Fredrik Sandberg/TT
Rättegång flyttad igen
Tre gånger har Turkiet flyttat
rättegången mot den svenska
journalisten Joakim Medin.
Nu flyttas den igen.
Egentligen skulle rättegången
ha börjat i dag.
Men nu flyttas den till januari.
Det säger en domstol i Turkiet.
Turkiet tycker att Joakim Medin
har gjort brott mot Turkiets lagar
i sitt jobb som journalist.
Sveriges regering har sagt nej
till att låta Turkiet göra förhör
med Medin i Sverige.
Därför har rättegången
flyttats fram.
Rättegången i Turkiet
följer inte svensk lag,
säger Sveriges regering.
I Sverige har journalister
rätt att arbeta fritt.
Medin har hela tiden sagt
att han är oskyldig.
Han är journalist.
Det är inte ett brott, säger han.
Samtidigt vill Joakim Medin
att det ska bli en rättegång.
– Det är inte roligt att den flyttas fram.
Jag vill få ett slut på det här,
säger Joakim Medin till SVT.
8 SIDOR/TT
Medin satt i fängelse i 51 dagar
- Joakim Medin satt i fängelse
i Turkiet i 51 dagar.
Det hände år 2025.
- Han hade åkt dit
för att skriva om protester
mot landets ledare.
Men poliser tog fast honom.
- En turkisk domstol
dömde Medin.
Domstolen sa att Medin
hade sagt elaka saker
om Turkiets ledare.
Men sedan fick Medin
åka hem till Sverige.
- Senare anklagade Turkiet
honom för nya brott.
De sa att Medin är med
i en grupp terrorister.
1 oktober 2026
dom flyttar rättegången för dom vet innerst inne att han är oskyldig. 😁😁😀