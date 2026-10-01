Rättegång flyttad igen

Tre gånger har Turkiet flyttat

rättegången mot den svenska

journalisten Joakim Medin.

Nu flyttas den igen.

Egentligen skulle rättegången

ha börjat i dag.

Men nu flyttas den till januari.

Det säger en domstol i Turkiet.

Turkiet tycker att Joakim Medin

har gjort brott mot Turkiets lagar

i sitt jobb som journalist.

Sveriges regering har sagt nej

till att låta Turkiet göra förhör

med Medin i Sverige.

Därför har rättegången

flyttats fram.

Rättegången i Turkiet

följer inte svensk lag,

säger Sveriges regering.

I Sverige har journalister

rätt att arbeta fritt.

Medin har hela tiden sagt

att han är oskyldig.

Han är journalist.

Det är inte ett brott, säger han.

Samtidigt vill Joakim Medin

att det ska bli en rättegång.

– Det är inte roligt att den flyttas fram.

Jag vill få ett slut på det här,

säger Joakim Medin till SVT.

8 SIDOR/TT