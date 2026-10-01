Sverige

Han sitter vid ett bord.

Joakim Medin är en svensk journalist. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Rättegång flyttad igen

Tre gånger har Turkiet flyttat
rättegången mot den svenska
journalisten Joakim Medin.
Nu flyttas den igen.

Egentligen skulle rättegången
ha börjat i dag.
Men nu flyttas den till januari.
Det säger en domstol i Turkiet.

Turkiet tycker att Joakim Medin
har gjort brott mot Turkiets lagar
i sitt jobb som journalist.

Sveriges regering har sagt nej
till att låta Turkiet göra förhör
med Medin i Sverige.
Därför har rättegången
flyttats fram.

Rättegången i Turkiet
följer inte svensk lag,
säger Sveriges regering.
I Sverige har journalister
rätt att arbeta fritt.

Medin har hela tiden sagt
att han är oskyldig.
Han är journalist.
Det är inte ett brott, säger han.

Samtidigt vill Joakim Medin
att det ska bli en rättegång.

– Det är inte roligt att den flyttas fram.
Jag vill få ett slut på det här,
säger Joakim Medin till SVT.

8 SIDOR/TT

Medin satt i fängelse i 51 dagar

  • Joakim Medin satt i fängelse
    i Turkiet i 51 dagar.
    Det hände år 2025.
  • Han hade åkt dit
    för att skriva om protester
    mot landets ledare.
    Men poliser tog fast honom.
  • En turkisk domstol
    dömde Medin.
    Domstolen sa att Medin
    hade sagt elaka saker
    om Turkiets ledare.
    Men sedan fick Medin
    åka hem till Sverige.
  • Senare anklagade Turkiet
    honom för nya brott.
    De sa att Medin är med
    i en grupp terrorister.

1 oktober 2026

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1 kommentar
  1. mia skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 10:50

    dom flyttar rättegången för dom vet innerst inne att han är oskyldig. 😁😁😀

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