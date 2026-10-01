Kultur

En person har klätt ut sig till Katten i hatten. Den dansar. Det står en text på bilden: Vilken skola ska jag komma till?

På appen Tiktok finns filmer med Katten i hatten. Flera är gjorda med AI. Foto: Tiktok

Katt i hatt skrämmer barn

Filmer i appar i mobilen
med figuren Katten i hatten
skrämmer barn.
Det gäller appar
som Snapchat och Tiktok.

I filmerna kan det stå
att Katten i hatten
är någonstans
i Sverige för att jaga folk.
Det kan stå namn på
städer eller skolor.

Filmerna med hoten
startar rykten bland barn.
Skolor har därför varnat
föräldrar för filmerna.

Lilla Aktuellt i SVT
har undersökt flera filmer.
De har sett att många av dem
är gjorda av tekniken AI,
artificiell intelligens.

Poliserna undersöker
vilka det är som gör filmerna.

Katten i hatten är
en tecknad figur för barn
av författaren Dr. Seuss.
Den första boken
kom år 1957.

8 SIDOR/TT

1 oktober 2026

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17 kommentarer
  1. heeej skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 11:38

    oh……… Är it rädd men gillar it den.😮🤠

    Svara
  2. Shrek skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 12:13

    den var på min på min skola🥚

    Svara
  3. Shrek skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 12:14

    Katten i trakten

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      1 oktober, 2026 kl. 12:15

      Haha!

      Men tillbaka till ämnet.

      Vänligen,

      Anton, 8 Sidor

  4. kaan skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 13:06

    katen i trakten breeeeeeeeeeee

    Svara
  5. Gurkan skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 13:35

    Jag tycker den är jätte cool, det är ju bara ett skämt egentligen så det är inte en stor grej.🥰

    Svara
  6. Einár skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 13:37

    Hon e’ katten i trakten
    Hon lyser upp hela natten
    De ett pluss ett hon kan matten
    Hon inte fin hon e’ vacker

    Svara
  7. leooo skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 13:58

    Snälla kan i ta ner nyheten nu blev jag rädd jag kan stämma er.😭😭

    Svara
  8. inte läskig men lite skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 13:58

    Den är inte så läskig men lite läskig men inte så läskig men lite eller nej den är inte läskig eller jo det är den

    Svara
  9. Plz skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 14:06

    Kom hit till viby herr katt

    Svara
  10. Lars skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 14:07

    Hon e’ katten i hatten
    Hon skrämmer upp hela natten.

    Svara
  11. 67 skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 14:12

    omg läskit

    Svara
  12. Wictor freundt skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 14:37

    Du får gå Vetlanda gymnasium
    där jättekul gjort på dagarna
    Vad ska du göra?

    Svara
  13. VEM FAN ÄR DU skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 14:42

    AI

    Svara
  14. Diana Doodi LGGR skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 16:03

    Mannen det står mitt namn 😂😤.

    Svara
  15. Wictor freundt skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 17:06

    Ja det man gör

    Svara
  16. Wictor freundt skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 17:07

    Varför du heter så?🤔

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