Katt i hatt skrämmer barn

Filmer i appar i mobilen

med figuren Katten i hatten

skrämmer barn.

Det gäller appar

som Snapchat och Tiktok.

I filmerna kan det stå

att Katten i hatten

är någonstans

i Sverige för att jaga folk.

Det kan stå namn på

städer eller skolor.

Filmerna med hoten

startar rykten bland barn.

Skolor har därför varnat

föräldrar för filmerna.

Lilla Aktuellt i SVT

har undersökt flera filmer.

De har sett att många av dem

är gjorda av tekniken AI,

artificiell intelligens.

Poliserna undersöker

vilka det är som gör filmerna.

Katten i hatten är

en tecknad figur för barn

av författaren Dr. Seuss.

Den första boken

kom år 1957.

8 SIDOR/TT