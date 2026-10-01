Kultur
På appen Tiktok finns filmer med Katten i hatten. Flera är gjorda med AI. Foto: Tiktok
Katt i hatt skrämmer barn
Filmer i appar i mobilen
med figuren Katten i hatten
skrämmer barn.
Det gäller appar
som Snapchat och Tiktok.
I filmerna kan det stå
att Katten i hatten
är någonstans
i Sverige för att jaga folk.
Det kan stå namn på
städer eller skolor.
Filmerna med hoten
startar rykten bland barn.
Skolor har därför varnat
föräldrar för filmerna.
Lilla Aktuellt i SVT
har undersökt flera filmer.
De har sett att många av dem
är gjorda av tekniken AI,
artificiell intelligens.
Poliserna undersöker
vilka det är som gör filmerna.
Katten i hatten är
en tecknad figur för barn
av författaren Dr. Seuss.
Den första boken
kom år 1957.
8 SIDOR/TT
1 oktober 2026
oh……… Är it rädd men gillar it den.😮🤠
den var på min på min skola🥚
Katten i trakten
Haha!
Men tillbaka till ämnet.
Vänligen,
Anton, 8 Sidor
katen i trakten breeeeeeeeeeee
Jag tycker den är jätte cool, det är ju bara ett skämt egentligen så det är inte en stor grej.🥰
Hon e’ katten i trakten
Hon lyser upp hela natten
De ett pluss ett hon kan matten
Hon inte fin hon e’ vacker
Snälla kan i ta ner nyheten nu blev jag rädd jag kan stämma er.😭😭
Den är inte så läskig men lite läskig men inte så läskig men lite eller nej den är inte läskig eller jo det är den
Kom hit till viby herr katt
Hon e’ katten i hatten
Hon skrämmer upp hela natten.
omg läskit
Du får gå Vetlanda gymnasium
där jättekul gjort på dagarna
Vad ska du göra?
AI
Mannen det står mitt namn 😂😤.
Ja det man gör
Varför du heter så?🤔