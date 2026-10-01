Sport

Han håller händerna om ansiktet. Han ser besviken ut.

Erling Braut Haaland spelar i laget Manchester City. Foto: Kin Cheung

Känt lag anklagas för fusk

Just nu pratar många
om laget Manchester City
i Storbritannien.

Det är ett av de mest
kända lagen i serien
Premier League i fotboll.

Lagets chefer anklagas
för att ha fuskat med pengar.
De ska ha gjort flera brott
mot Premier Leagues regler.

Totalt ska laget ha tjänat
nästan 12 miljarder kronor
på fusket.
Det säger Premier League.

Premier League har låtit
en grupp undersöka
Manchester City.

Brotten ska ha hänt
mellan åren 2009 och 2018.
Under samma tid vann
Manchester City
Premier League tre gånger.

Det är inte klart vilket straff
Manchester City kan få.
I värsta fall kan laget
flyttas till en lägre serie.
Men de kan också
straffas med böter eller
förlora poäng i serien.

Manchester Citys chefer
säger att de är oskyldiga.
De ska klaga på Premier League.

I Manchester City spelar
bland andra den norska stjärnan
Erling Braut Haaland.

8 SIDOR/TT

1 oktober 2026

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6 kommentarer
  1. Ben skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 09:53

    AHHAHAHAHAHAHAHAHHAAHHA, så jävla skit

    Svara
  2. I am halland skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 09:54

    Buuuuuuuuuuu för halland

    Svara
  3. Anonym skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 09:54

    Varför fuskar dem. Buuuuuu

    Svara
  4. Theo skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 09:57

    Vad händer😢

    Svara
  5. Vvvvv.eeeee skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 10:19

    Shit man

    Svara
  6. ville skriver:
    1 oktober, 2026 kl. 11:00

    jag trodde de skulle komma långt i champions league.😤😤😔😔😔.

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