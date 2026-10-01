Känt lag anklagas för fusk

Just nu pratar många

om laget Manchester City

i Storbritannien.

Det är ett av de mest

kända lagen i serien

Premier League i fotboll.

Lagets chefer anklagas

för att ha fuskat med pengar.

De ska ha gjort flera brott

mot Premier Leagues regler.

Totalt ska laget ha tjänat

nästan 12 miljarder kronor

på fusket.

Det säger Premier League.

Premier League har låtit

en grupp undersöka

Manchester City.

Brotten ska ha hänt

mellan åren 2009 och 2018.

Under samma tid vann

Manchester City

Premier League tre gånger.

Det är inte klart vilket straff

Manchester City kan få.

I värsta fall kan laget

flyttas till en lägre serie.

Men de kan också

straffas med böter eller

förlora poäng i serien.

Manchester Citys chefer

säger att de är oskyldiga.

De ska klaga på Premier League.

I Manchester City spelar

bland andra den norska stjärnan

Erling Braut Haaland.

8 SIDOR/TT