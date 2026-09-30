Rappare får nytt jobb

Rapparen Gift Blessing

ska få fler unga att läsa.

Han ska jobba med det i två år.

Myndigheten Kulturrådet

har gett honom

jobbet läsambassadör.

– Böcker är för alla,

säger han.

Gift Blessing är 24 år.

Han lärde sig att läsa

när han var fyra år.

Han ville kunna läsa texterna

till musik som han tyckte om.

När han var sju år

började han skriva texter

och rappa.

Han rappade med sin storebror.

När han var 13 år

började han att läsa böcker.

– Jag ville skriva bättre texter

till rappen, säger han.

Gift Blessing har rappat

i tävlingen Talang i tv.

Du kan lyssna på hans rapp

på Giftblessingofficial

på sajten Instagram.

Han rappar om drömmar,

relationer, sorg

och om vem han är.

Han skriver också

korta berättelser, noveller.

– Språket sätter ord på känslor.

Om du inte kan läsa

kan du inte sätta ord

på dina tankar,

säger Gift Blessing.

När han jobbar

med läsning ska han

träffa många unga.

– Jag vill att unga får leka

med ord, säger han.

De kan till exempel

skriva dikter

och texter till musik.

– Jag tror det finns

fler unga rappare,

säger Gift Blessing.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR