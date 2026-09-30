Kultur
Gift Blessing är rappare. Nu ska han jobba med att få fler unga att läsa. Foto: Marie Hillblom/8 Sidor
Rappare får nytt jobb
Rapparen Gift Blessing
ska få fler unga att läsa.
Han ska jobba med det i två år.
Myndigheten Kulturrådet
har gett honom
jobbet läsambassadör.
– Böcker är för alla,
säger han.
Gift Blessing är 24 år.
Han lärde sig att läsa
när han var fyra år.
Han ville kunna läsa texterna
till musik som han tyckte om.
När han var sju år
började han skriva texter
och rappa.
Han rappade med sin storebror.
När han var 13 år
började han att läsa böcker.
– Jag ville skriva bättre texter
till rappen, säger han.
Gift Blessing har rappat
i tävlingen Talang i tv.
Du kan lyssna på hans rapp
på Giftblessingofficial
på sajten Instagram.
Han rappar om drömmar,
relationer, sorg
och om vem han är.
Han skriver också
korta berättelser, noveller.
– Språket sätter ord på känslor.
Om du inte kan läsa
kan du inte sätta ord
på dina tankar,
säger Gift Blessing.
När han jobbar
med läsning ska han
träffa många unga.
– Jag vill att unga får leka
med ord, säger han.
De kan till exempel
skriva dikter
och texter till musik.
– Jag tror det finns
fler unga rappare,
säger Gift Blessing.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
Gift Blessing
- Gift Blessing är 24 år.
Han bor nära Stockholm.
- Han föddes i ett läger
för flyktingar i Namibia i Afrika.
Dit hade hans familj flytt
från kriget i Kongo.
- FNs organisation för flyktingar, UNHCR,
hjälpte familjen att komma till Sverige.
De var kvotflyktingar.
- De kom till Bureå nära Skellefteå.
Han började att lära sig svenska.
Hans första språk är engelska.
- Gift Blessing jobbar som läsambassadör.
Läsambassadören ska få fler unga att läsa.
30 september 2026
🥰😍😍🙂BRA!