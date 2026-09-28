Vardags
Appar i mobilen. Foto: Kiichiro Sato/AP/TT
Fler använder AI
Fler svenskar använder
smart teknik, AI.
Det visar en undersökning
av organisationen
Internetstiftelsen.
Förra året använde
40 procent av svenskarna AI.
I år är det 60 procent.
Fler än hälften
säger att AI
hjälper dem
att få mer saker gjorda,
till exempel på jobbet.
Samtidigt säger många
i undersökningen
att de vill använda
sina mobiler mindre.
De vill inte använda
appar som Instagram, Facebook
och Tiktok lika mycket.
Undersökningen visar
att barn som går på
lågstadiet eller mellanstadiet
använder sådana appar
lite mindre nu än tidigare.
8 SIDOR/TT
28 september 2026