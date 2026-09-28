Vardags

En mobil med appen Chatgpt.

Appar i mobilen. Foto: Kiichiro Sato/AP/TT

Fler använder AI

Fler svenskar använder
smart teknik, AI.
Det visar en undersökning
av organisationen
Internetstiftelsen.

Förra året använde
40 procent av svenskarna AI.
I år är det 60 procent.

Fler än hälften
säger att AI
hjälper dem
att få mer saker gjorda,
till exempel på jobbet.

Samtidigt säger många
i undersökningen
att de vill använda
sina mobiler mindre.

De vill inte använda
appar som Instagram, Facebook
och Tiktok lika mycket.

Undersökningen visar
att barn som går på
lågstadiet eller mellanstadiet
använder sådana appar
lite mindre nu än tidigare.

8 SIDOR/TT

28 september 2026

Vad tycker du om nyheten?
Ingen kommentar än
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar