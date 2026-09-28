Fler använder AI

Fler svenskar använder

smart teknik, AI.

Det visar en undersökning

av organisationen

Internetstiftelsen.

Förra året använde

40 procent av svenskarna AI.

I år är det 60 procent.

Fler än hälften

säger att AI

hjälper dem

att få mer saker gjorda,

till exempel på jobbet.

Samtidigt säger många

i undersökningen

att de vill använda

sina mobiler mindre.

De vill inte använda

appar som Instagram, Facebook

och Tiktok lika mycket.

Undersökningen visar

att barn som går på

lågstadiet eller mellanstadiet

använder sådana appar

lite mindre nu än tidigare.

8 SIDOR/TT