Vardags
Olika energidrycker. Foto: Anders Wiklund/TT
Populär dryck i Sverige
Svenska tonåringar dricker
mest energidryck i Norden.
Det visar en undersökning
från myndigheten Livsmedelsverket.
De har frågat ungdomar i länderna
Sverige, Norge, Finland,
Danmark och Island.
Ungdomarna svarar
att de dricker mycket energidryck.
Men mest dricker
svenska tonåringar.
Nästan 30 procent av dem
dricker varje dag.
75 procent dricker
minst en gång i veckan.
I energidryck finns
mycket koffein.
Det är ett ämne som
du blir pigg av.
Men koffein är starkt
och kan ge problem.
Många tonåringar berättar
om det i undersökningen.
En del har svårt att sova.
Andra säger att de blir
trötta eller får ont
i huvudet om de inte
dricker energidryck.
Problemen är vanligast
bland svenska tonåringar.
– Ungefär hälften av dem
säger att de ibland inte
klarar sig utan dryckerna.
Det säger Sabina
Litens Karlsson
från Livsmedelsverket.
Det är inte klart
varför svenska ungdomar
dricker mest energidrycker.
Men det kan bero på
att andra länder
har hårdare regler än Sverige.
I Norge måste du vara 16 år
för att få köpa energidryck.
Nu ska Livsmedelsverket
få unga att dricka
mindre energidryck.
De vill jobba tillsammans
med unga och experter.
8 SIDOR/TT
Energidryck
- Energidrycker innehåller
ofta ämnet koffein.
Koffein kan göra att du
känner dig piggare.
- Sverige har råd om att unga
under 16 år inte ska dricka
mer än ungefär två deciliter om dagen.
Men många säger
att de dricker mer.
23 september 2026
Det är dåligt!!!😮😔😴
SNÄLLA_sluta dricka allihopa detta shit! Min son hade hjärtkläpning på grund av det! Spara pengarna istället!!!
Det är bara dåligt. Sluta upp med det!!!
Man mår bara dåligt av den!
Hej
Det är dåligt ungdomar dricker väldigt när de blir gammal hitta ont i magen.
titta på onepiece!
men det är inte bra energidrycker fått ont i magen
Det är dåligt att dricka energidryck😷😷😷😷😷😷
Ta en kupp kaffet I stället. Mycket billigare.