Populär dryck i Sverige

Svenska tonåringar dricker

mest energidryck i Norden.

Det visar en undersökning

från myndigheten Livsmedelsverket.

De har frågat ungdomar i länderna

Sverige, Norge, Finland,

Danmark och Island.

Ungdomarna svarar

att de dricker mycket energidryck.

Men mest dricker

svenska tonåringar.

Nästan 30 procent av dem

dricker varje dag.

75 procent dricker

minst en gång i veckan.

I energidryck finns

mycket koffein.

Det är ett ämne som

du blir pigg av.

Men koffein är starkt

och kan ge problem.

Många tonåringar berättar

om det i undersökningen.

En del har svårt att sova.

Andra säger att de blir

trötta eller får ont

i huvudet om de inte

dricker energidryck.

Problemen är vanligast

bland svenska tonåringar.

– Ungefär hälften av dem

säger att de ibland inte

klarar sig utan dryckerna.

Det säger Sabina

Litens Karlsson

från Livsmedelsverket.

Det är inte klart

varför svenska ungdomar

dricker mest energidrycker.

Men det kan bero på

att andra länder

har hårdare regler än Sverige.

I Norge måste du vara 16 år

för att få köpa energidryck.

Nu ska Livsmedelsverket

få unga att dricka

mindre energidryck.

De vill jobba tillsammans

med unga och experter.

8 SIDOR/TT

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