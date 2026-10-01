Sverige
Danska poliser vid Israels kontor. Foto: Johan Nilsson/TT
Man gav pengar till brottsling
Tidigare i år dömdes
två unga män från Sverige
för terrorbrott i Danmark.
Männen kastade bomber
mot Israels kontor i Köpenhamn.
Det hände år 2024.
Bomberna träffade ett hus
nära Israels kontor.
Där bodde en familj med barn.
Familjen var hemma.
Ingen blev skadad.
Nu döms en man
för att ha gett pengar
till en av de unga männen.
Mannen är 52 år
och kommer från Syrien.
I domen står det att han
har gett 30 tusen kronor
till en av de unga männen.
Pengarna kom från brott.
Det är därför 52-åringen blir dömd.
Det finns inte bevis för att
pengarna var en betalning
för att den unga mannen
skulle kasta bomber.
52-åringen straffas med
fängelse i nästan två år.
Han ska också bli utvisad
och måste lämna Danmark.
8 SIDOR/TT
1 oktober 2026
Tycker det är jättebra att ni skriver om deras nationalitet. Utvisning är bra alternativ.
Om man inte får veta allt om en person kan man inte bedöma rättvist.
Man förstår inte hela sakfrågan. Det ska alltid stå vilken nationalitet det handlar om.
Man har skyldigheter att vara lojal mot landet, som har öppnat dörren för dig.