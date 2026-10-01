Man gav pengar till brottsling

Tidigare i år dömdes

två unga män från Sverige

för terrorbrott i Danmark.

Männen kastade bomber

mot Israels kontor i Köpenhamn.

Det hände år 2024.

Bomberna träffade ett hus

nära Israels kontor.

Där bodde en familj med barn.

Familjen var hemma.

Ingen blev skadad.

Nu döms en man

för att ha gett pengar

till en av de unga männen.

Mannen är 52 år

och kommer från Syrien.

I domen står det att han

har gett 30 tusen kronor

till en av de unga männen.

Pengarna kom från brott.

Det är därför 52-åringen blir dömd.

Det finns inte bevis för att

pengarna var en betalning

för att den unga mannen

skulle kasta bomber.

52-åringen straffas med

fängelse i nästan två år.

Han ska också bli utvisad

och måste lämna Danmark.

8 SIDOR/TT