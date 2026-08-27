I augusti nästa år

är det VM i basket för herrar.

Tävlingen är i Qatar.

För att komma till VM

måste lagen

spela flera matcher, kvala.

Tidigare i år gick Sverige

vidare från ett första kval.

På torsdag kväll

fortsätter kvalet.

Sverige spelar mot

Finland i Helsingfors.

På söndag är det match

mot Frankrike i Stockholm.

Sverige har aldrig

varit med i ett VM.

Experter tror att

det kan bli svårt

för det svenska laget

att komma med i VM.

Men Sverige har

ett bra lag.

Kanske det bästa

någonsin.

I laget finns bland

andra stjärnan Pelle Larsson.

Han spelar i den

amerikanska serien NBA.

Det är världens bästa serie.

– Förra året var det

första gången på länge

som Sverige var med i EM.

Nu hoppas vi kunna kvala

till VM för första gången.

Det säger Pelle Larsson.

Matchen mot Finland

börjar klockan 17.30.

Du kan se alla Sveriges

matcher i SVT.

8 SIDOR/TT