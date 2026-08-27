Sport

Han sträcker upp armarna. Han har Sveriges gula tröja på sig.

Pelle Larsson spelar i Sveriges lag i basket. Foto: Pontus Lundahl/TT

Sverige spelar mot Finland

I augusti nästa år
är det VM i basket för herrar.
Tävlingen är i Qatar.

För att komma till VM
måste lagen
spela flera matcher, kvala.
Tidigare i år gick Sverige
vidare från ett första kval.

På torsdag kväll
fortsätter kvalet.
Sverige spelar mot
Finland i Helsingfors.
På söndag är det match
mot Frankrike i Stockholm.

Sverige har aldrig
varit med i ett VM.
Experter tror att
det kan bli svårt
för det svenska laget
att komma med i VM.

Men Sverige har
ett bra lag.
Kanske det bästa
någonsin.

I laget finns bland
andra stjärnan Pelle Larsson.
Han spelar i den
amerikanska serien NBA.
Det är världens bästa serie.

– Förra året var det
första gången på länge
som Sverige var med i EM.
Nu hoppas vi kunna kvala
till VM för första gången.

Det säger Pelle Larsson.

Matchen mot Finland
börjar klockan 17.30.
Du kan se alla Sveriges
matcher i SVT.

8 SIDOR/TT

Sveriges matcher i kvalet till VM

  • Den 27 augusti
    Finland mot Sverige
  • Den 30 augusti
    Sverige mot Frankrike
  • Den 27 november
    Sverige mot Ungern
  • Den 30 november
    Frankrike mot Sverige
  • Den 25 februari
    Sverige mot Finland
  • Den 28 februari
    Ungern mot Sverige

I samma grupp finns också
Estland och Slovenien
som Sverige redan spelat mot.
Totalt är det sex lag i gruppen.
Sverige behöver vara
ett av de tre bästa lagen
för att bli klart för VM.

27 augusti 2026

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