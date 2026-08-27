Sport
Pelle Larsson spelar i Sveriges lag i basket. Foto: Pontus Lundahl/TT
Sverige spelar mot Finland
I augusti nästa år
är det VM i basket för herrar.
Tävlingen är i Qatar.
För att komma till VM
måste lagen
spela flera matcher, kvala.
Tidigare i år gick Sverige
vidare från ett första kval.
På torsdag kväll
fortsätter kvalet.
Sverige spelar mot
Finland i Helsingfors.
På söndag är det match
mot Frankrike i Stockholm.
Sverige har aldrig
varit med i ett VM.
Experter tror att
det kan bli svårt
för det svenska laget
att komma med i VM.
Men Sverige har
ett bra lag.
Kanske det bästa
någonsin.
I laget finns bland
andra stjärnan Pelle Larsson.
Han spelar i den
amerikanska serien NBA.
Det är världens bästa serie.
– Förra året var det
första gången på länge
som Sverige var med i EM.
Nu hoppas vi kunna kvala
till VM för första gången.
Det säger Pelle Larsson.
Matchen mot Finland
börjar klockan 17.30.
Du kan se alla Sveriges
matcher i SVT.
8 SIDOR/TT
Sveriges matcher i kvalet till VM
- Den 27 augusti
Finland mot Sverige
- Den 30 augusti
Sverige mot Frankrike
- Den 27 november
Sverige mot Ungern
- Den 30 november
Frankrike mot Sverige
- Den 25 februari
Sverige mot Finland
- Den 28 februari
Ungern mot Sverige
I samma grupp finns också
Estland och Slovenien
som Sverige redan spelat mot.
Totalt är det sex lag i gruppen.
Sverige behöver vara
ett av de tre bästa lagen
för att bli klart för VM.
27 augusti 2026