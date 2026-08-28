Sport
Svenska spelare är glada efter matchen mot Finland. Foto: Heikki Saukkomaa/Lehtikuva/AFP/TT
Viktig seger i basket
Sveriges herrar i basket
spelar matcher för att
få vara med i VM nästa år.
De spelar kval.
I torsdags vann de mot Finland.
Matchen var i Helsingfors i Finland.
– Det var en viktig seger.
Det säger Sveriges största
stjärna Pelle Larsson.
Matchen slutade 86–81
till Sverige.
Det är ovanligt att
Sverige vinner mot Finland.
Finland är ett av
Europas bästa lag.
Tack vare segern
har Sverige större chans
att få vara med i VM.
Men det är många matcher
kvar att spela i kvalet.
Redan på söndag är det ny match.
Då spelar Sverige
mot Frankrike i Stockholm.
Du kan se matchen i SVT.
8 SIDOR/TT
Sveriges matcher i kvalet till VM
- Den 27 augusti
Finland mot Sverige 81–86
- Den 30 augusti
Sverige mot Frankrike
- Den 27 november
Sverige mot Ungern
- Den 30 november
Frankrike mot Sverige
- Den 25 februari
Sverige mot Finland
- Den 28 februari
Ungern mot Sverige
I samma grupp finns också
Estland och Slovenien
som Sverige redan spelat mot.
Totalt är det sex lag i gruppen.
Sverige behöver vara
ett av de tre bästa lagen
för att bli klart för VM.
28 augusti 2026