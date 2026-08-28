Viktig seger i basket

Sveriges herrar i basket

spelar matcher för att

få vara med i VM nästa år.

De spelar kval.

I torsdags vann de mot Finland.

Matchen var i Helsingfors i Finland.

– Det var en viktig seger.

Det säger Sveriges största

stjärna Pelle Larsson.

Matchen slutade 86–81

till Sverige.

Det är ovanligt att

Sverige vinner mot Finland.

Finland är ett av

Europas bästa lag.

Tack vare segern

har Sverige större chans

att få vara med i VM.

Men det är många matcher

kvar att spela i kvalet.

Redan på söndag är det ny match.

Då spelar Sverige

mot Frankrike i Stockholm.

Du kan se matchen i SVT.

8 SIDOR/TT