Kultur
Människor sjunger tillsammans i en kör. Bilden är gammal. Foto:Tomas Oneborg/SvD/Scanpix/TT
Stor tävling för körer
Nu träffas många tusen sångare
från hela världen
i staden Helsingborg.
Den 6 augusti började
världens största tävling
för körer.
Tävlingen heter
World choir games.
Tävlingen ska vara
som ett olympiskt spel
i körsång.
Sångare träffas och sjunger.
Då kan de bli vänner.
Många olika körer
är med i tävlingen.
Körerna som tävlar är
till exempel körer med
• barn
• kvinnor
• män
• studenter
• och blandade körer.
Den 16 augusti är tävlingen slut.
I Sverige är det populärt
att sjunga i kör.
Fler än en halv miljon
sjunger i en kör.
Det visar en undersökning
från organisationen
Sveriges körförbund.
8 SIDOR
7 augusti 2026
Jag tror körer tillhör samma typ kultur som teater. Jag tror körer och teater kommer försvinna i framtiden. Jag förstår inte grejen med folk som sjunger tillsammans så det blir en eko röst av allt.
Sjunga i kör är underbart. Bra för kroppen och knoppen och dessutom socialt😀