Stor tävling för körer

Nu träffas många tusen sångare

från hela världen

i staden Helsingborg.

Den 6 augusti började

världens största tävling

för körer.

Tävlingen heter

World choir games.

Tävlingen ska vara

som ett olympiskt spel

i körsång.

Sångare träffas och sjunger.

Då kan de bli vänner.

Många olika körer

är med i tävlingen.

Körerna som tävlar är

till exempel körer med

• barn

• kvinnor

• män

• studenter

• och blandade körer.

Den 16 augusti är tävlingen slut.

I Sverige är det populärt

att sjunga i kör.

Fler än en halv miljon

sjunger i en kör.

Det visar en undersökning

från organisationen

Sveriges körförbund.

8 SIDOR

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