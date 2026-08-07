Kultur

De står på en scen och sjunger. En man dirigerar i förgrunden.

Människor sjunger tillsammans i en kör. Bilden är gammal. Foto:Tomas Oneborg/SvD/Scanpix/TT

Stor tävling för körer

Nu träffas många tusen sångare
från hela världen
i staden Helsingborg.

Den 6 augusti började
världens största tävling
för körer.
Tävlingen heter
World choir games.

Tävlingen ska vara
som ett olympiskt spel
i körsång.
Sångare träffas och sjunger.
Då kan de bli vänner.
Många olika körer
är med i tävlingen.

Körerna som tävlar är
till exempel körer med
• barn
• kvinnor
• män
• studenter
• och blandade körer.

Den 16 augusti är tävlingen slut.

I Sverige är det populärt
att sjunga i kör.
Fler än en halv miljon
sjunger i en kör.
Det visar en undersökning
från organisationen
Sveriges körförbund.

8 SIDOR

FRÅGA

Sjunger du i en kör?

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7 augusti 2026

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2 kommentarer
  1. Hej skriver:
    8 augusti, 2026 kl. 18:24

    Jag tror körer tillhör samma typ kultur som teater. Jag tror körer och teater kommer försvinna i framtiden. Jag förstår inte grejen med folk som sjunger tillsammans så det blir en eko röst av allt.

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  2. Alt skriver:
    8 augusti, 2026 kl. 18:58

    Sjunga i kör är underbart. Bra för kroppen och knoppen och dessutom socialt😀

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