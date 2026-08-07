Vardags
Oxfilé och annat kött från ko och tjur kan bli dyrare i Sverige i höst. Foto: Janerik Henriksson/TT
Dyrare oxfilé i höst
I höst kan en del
kött från kor
bli dyrare i Sverige.
Det är nötkött.
Det handlar mest
om delarna som kallas
oxfilé, ryggbiff och entrecôte.
Det beror på att sådant kött
från Brasilien stoppas då.
Det har Europeiska Unionen,
EU, bestämt.
Brasilien följer inte EUs regler
om antibiotika i maten
som kor och tjurar får äta.
Brasiliens bönder
använder antibiotika
för att få djuren att växa.
Det är förbjudet i EU.
Bönder i EU får bara ge djuren
antibiotika om de är sjuka.
EUs länder får
därför inte längre
köpa kött från Brasilien
från den 3 september.
Då kan det bli mindre kött
i affärerna och priset
kan öka.
I Sverige äter människor
ungefär 237 tusen ton
nötkött varje år.
Ungefär fem tusen ton
kommer från Brasilien.
8 SIDOR/TT
7 augusti 2026
tur för mig jag gillar inte nöttkött.
Bojkotta kött från Brasilien fullproppad med konstigheter man kan bli sjuk av det.
Jag äter inte kött, så jag behöver inte oroa mig.
Kyckling kalkon och fläskkött är min favorit. Nötkött är vidrigt det luktar så illa likaså lamm vidrigt.