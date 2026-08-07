Dyrare oxfilé i höst

I höst kan en del

kött från kor

bli dyrare i Sverige.

Det är nötkött.

Det handlar mest

om delarna som kallas

oxfilé, ryggbiff och entrecôte.

Det beror på att sådant kött

från Brasilien stoppas då.

Det har Europeiska Unionen,

EU, bestämt.

Brasilien följer inte EUs regler

om antibiotika i maten

som kor och tjurar får äta.

Brasiliens bönder

använder antibiotika

för att få djuren att växa.

Det är förbjudet i EU.

Bönder i EU får bara ge djuren

antibiotika om de är sjuka.

EUs länder får

därför inte längre

köpa kött från Brasilien

från den 3 september.

Då kan det bli mindre kött

i affärerna och priset

kan öka.

I Sverige äter människor

ungefär 237 tusen ton

nötkött varje år.

Ungefär fem tusen ton

kommer från Brasilien.

8 SIDOR/TT