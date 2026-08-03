Turister gillar vädret

I år kommer ovanligt

många turister från

södra Europa till Sverige.

De gillar att vi

har lite kallare väder.

I södra Europa har vädret

varit mycket varmt i sommar.

– De säger att de vill

vara här för att det är

för varmt hemma.

Det säger Tero Libell

som har ett företag

för klättrare vid

Skuleberget i området

Ångermanland.

Han brukar mest ha gäster

från Tyskland och Nederländerna.

Men i år kommer många

från Frankrike, Spanien

och Belgien.

Även i Stockholm njuter

turister från södra Europa

av det svenska vädret.

– Det är så härligt

att jag kan ha

en jacka på mig.

Här slipper vi temperaturer

på 40 grader.

Det säger Alba Hervás

från Barcelona i Spanien.

Hon är i Sverige för

att hälsa på en kompis.

Organisationen Svenska

Turistföreningen har

boenden för turister

i hela Sverige.

I år har de dubbelt så många gäster

från Spanien och 20 procent

fler från Frankrike.

Men det är inte bara

vädret som lockar turister

till Sverige.

– Många vill till platser

där det inte är så trångt.

De vill inte sitta

i en solstol.

De vill cykla och göra saker.

Det säger Susanne Andersson

från organisationen Visit Sweden

till tidningen Dagens Industri.

8 SIDOR/TT

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