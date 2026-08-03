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    Mariona Martínez och Alba Hervás från Spanien är turister i Stockholm. Foto: Terhi Ylimäinen/TT

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    Julien Mary och Ethan Hanoch från Frankrike njuter av vädret i Stockholm. Foto: Terhi Ylimäinen/TT

Turister gillar vädret

I år kommer ovanligt
många turister från
södra Europa till Sverige.
De gillar att vi
har lite kallare väder.

I södra Europa har vädret
varit mycket varmt i sommar.

– De säger att de vill
vara här för att det är
för varmt hemma.

Det säger Tero Libell
som har ett företag
för klättrare vid
Skuleberget i området
Ångermanland.

Han brukar mest ha gäster
från Tyskland och Nederländerna.
Men i år kommer många
från Frankrike, Spanien
och Belgien.

Även i Stockholm njuter
turister från södra Europa
av det svenska vädret.

– Det är så härligt
att jag kan ha
en jacka på mig.
Här slipper vi temperaturer
på 40 grader.

Det säger Alba Hervás
från Barcelona i Spanien.
Hon är i Sverige för
att hälsa på en kompis.

Organisationen Svenska
Turistföreningen har
boenden för turister
i hela Sverige.

I år har de dubbelt så många gäster
från Spanien och 20 procent
fler från Frankrike.

Men det är inte bara
vädret som lockar turister
till Sverige.

– Många vill till platser
där det inte är så trångt.
De vill inte sitta
i en solstol.
De vill cykla och göra saker.

Det säger Susanne Andersson
från organisationen Visit Sweden
till tidningen Dagens Industri.

8 SIDOR/TT

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3 augusti 2026

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2 kommentarer
  1. Katina skriver:
    3 augusti, 2026 kl. 16:11

    Sverige är vackert land ,min familj semestrar för det mästa i Sverige. Värmland är min favorit. Och jag gillar när vi har massa turister, turismen behövs.

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  2. Rateba skriver:
    3 augusti, 2026 kl. 19:05

    I mittland tycker jag alltid om att klättra bergerna dit ,där i topp högaste berget är det kallt luft ,och sval t vatten , vitta byggnaderna ,
    I nattarna vårt berg vissar upp som ett bo stjärnorna . (Net stjärorna) .

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