Vardags
Mariona Martínez och Alba Hervás från Spanien är turister i Stockholm. Foto: Terhi Ylimäinen/TT
Julien Mary och Ethan Hanoch från Frankrike njuter av vädret i Stockholm. Foto: Terhi Ylimäinen/TT
Turister gillar vädret
I år kommer ovanligt
många turister från
södra Europa till Sverige.
De gillar att vi
har lite kallare väder.
I södra Europa har vädret
varit mycket varmt i sommar.
– De säger att de vill
vara här för att det är
för varmt hemma.
Det säger Tero Libell
som har ett företag
för klättrare vid
Skuleberget i området
Ångermanland.
Han brukar mest ha gäster
från Tyskland och Nederländerna.
Men i år kommer många
från Frankrike, Spanien
och Belgien.
Även i Stockholm njuter
turister från södra Europa
av det svenska vädret.
– Det är så härligt
att jag kan ha
en jacka på mig.
Här slipper vi temperaturer
på 40 grader.
Det säger Alba Hervás
från Barcelona i Spanien.
Hon är i Sverige för
att hälsa på en kompis.
Organisationen Svenska
Turistföreningen har
boenden för turister
i hela Sverige.
I år har de dubbelt så många gäster
från Spanien och 20 procent
fler från Frankrike.
Men det är inte bara
vädret som lockar turister
till Sverige.
– Många vill till platser
där det inte är så trångt.
De vill inte sitta
i en solstol.
De vill cykla och göra saker.
Det säger Susanne Andersson
från organisationen Visit Sweden
till tidningen Dagens Industri.
8 SIDOR/TT
3 augusti 2026
Sverige är vackert land ,min familj semestrar för det mästa i Sverige. Värmland är min favorit. Och jag gillar när vi har massa turister, turismen behövs.
I mittland tycker jag alltid om att klättra bergerna dit ,där i topp högaste berget är det kallt luft ,och sval t vatten , vitta byggnaderna ,
I nattarna vårt berg vissar upp som ett bo stjärnorna . (Net stjärorna) .