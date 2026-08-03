Kultur
Julia Franzén ska tävla i Let´s dance. Hunden Maya får inte vara med. Foto: Jessica Gow/TT
Hon ska dansa i tv
Influencern Julia Franzén
och astronauten Christer Fuglesang
är två som ska tävla
i programmet Let’s dance.
Tio kända personer
är med och tävlar.
De dansar med
en professionell dansare.
De tävlar om vilket par
som dansar bäst.
– Jag är otroligt dålig
på att dansa.
Det säger Julia Franzén
i programmet Nyhetsmorgon i TV4.
Tidigare i år kunde du se
när hon provade att åka skidor
i tävlingen Vasaloppet.
Det var också en ny grej
för henne.
Christer Fuglesang var
Sveriges första astronaut.
Han tror att resan i rymden
kan hjälpa honom i dans.
I raketen lärde han sig
att röra sig i den stora dräkten.
Nu har han börjat träna dans
med sin partner.
Programmet Let’s dance
fyller 20 år.
Det börjar den 21 augusti i TV4.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
3 augusti 2026