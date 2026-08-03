Hon ska dansa i tv

Influencern Julia Franzén

och astronauten Christer Fuglesang

är två som ska tävla

i programmet Let’s dance.

Tio kända personer

är med och tävlar.

De dansar med

en professionell dansare.

De tävlar om vilket par

som dansar bäst.

– Jag är otroligt dålig

på att dansa.

Det säger Julia Franzén

i programmet Nyhetsmorgon i TV4.

Tidigare i år kunde du se

när hon provade att åka skidor

i tävlingen Vasaloppet.

Det var också en ny grej

för henne.

Christer Fuglesang var

Sveriges första astronaut.

Han tror att resan i rymden

kan hjälpa honom i dans.

I raketen lärde han sig

att röra sig i den stora dräkten.

Nu har han börjat träna dans

med sin partner.

Programmet Let’s dance

fyller 20 år.

Det börjar den 21 augusti i TV4.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR