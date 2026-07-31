Vardags
I minigolf gäller det att slå bollen i hål med så få slag som möjligt. Foto: Lars Sjöstedt/8 Sidor
Julia Sjöberg tävlar i sporten bangolf. Foto: Privat
Lätt att spela minigolf
På sommaren är det
populärt att spela minigolf.
Sporten kallas även bangolf.
Vem som helst kan spela.
Du lånar en klubba och en boll.
Sedan är det bara att börja.
Reglerna är lätta.
Det gäller att slå ner bollen
i ett hål på olika banor.
Oftast finns det 18 banor.
Sedan räknar du ihop alla slag.
Den som behöver
minst slag vinner.
Julia Sjöberg från Karlsborg
vet hur det går till.
Hon är bäst i Sverige på minigolf.
Hon har vunnit SM
och tagit flera medaljer
i både VM och EM.
– På listan över
världens bästa spelare
ligger jag på plats fem,
säger Julia Sjöberg.
Hon var elva år
när hon började med minigolf.
– Jag följde med
en kompis som spelade.
Det var en sorts
golfskola på sommaren.
Sedan fortsatte
jag att träna.
Vilket är ditt bästa tips
till någon som vill
testa minigolf?
– Det bästa är att åka
till en klubb och få hjälp
av folk som kan spela,
säger Julia Sjöberg.
Men för dig som bara
vill bli lite bättre
på minigolf har hon två tips.
Läs om dem i rutan nedanför.
LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR
Tips om minigolf
Julia Sjöberg tävlar för
laget Skoghalls BGK
från Värmland.
Här är hennes tips för dig
som vill bli bättre på minigolf.
1. Stå rakt med fötterna
Det är lättare att träffa bollen bra
om du står rätt.
Ställ båda fötterna rakt
med lite mellanrum.
Bollen ska vara framför fötterna,
lite till vänster om mitten.
2. Rör axlarna när du slår
Slå inte klubban med bara händerna.
Rör också axlarna bakåt och framåt.
Låt händer och armar följa med i rörelsen.
Då blir det lättare
att träffa bollen.
31 juli 2026
Mitt bästa tips är att ha roligt, ta det lugnt, träna mycket, börja enkelt och inte ge upp om det blir fel. Spela gärna med någon som är duktig och lär dig av dem.
De flesta kan spela minigolf. Men inte alla. Till exempel det finns de som föddes utan armar.