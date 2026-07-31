Lätt att spela minigolf

På sommaren är det

populärt att spela minigolf.

Sporten kallas även bangolf.

Vem som helst kan spela.

Du lånar en klubba och en boll.

Sedan är det bara att börja.

Reglerna är lätta.

Det gäller att slå ner bollen

i ett hål på olika banor.

Oftast finns det 18 banor.

Sedan räknar du ihop alla slag.

Den som behöver

minst slag vinner.

Julia Sjöberg från Karlsborg

vet hur det går till.

Hon är bäst i Sverige på minigolf.

Hon har vunnit SM

och tagit flera medaljer

i både VM och EM.

– På listan över

världens bästa spelare

ligger jag på plats fem,

säger Julia Sjöberg.

Hon var elva år

när hon började med minigolf.

– Jag följde med

en kompis som spelade.

Det var en sorts

golfskola på sommaren.

Sedan fortsatte

jag att träna.

Vilket är ditt bästa tips

till någon som vill

testa minigolf?

– Det bästa är att åka

till en klubb och få hjälp

av folk som kan spela,

säger Julia Sjöberg.

Men för dig som bara

vill bli lite bättre

på minigolf har hon två tips.

Läs om dem i rutan nedanför.

LARS SJÖSTEDT/8 SIDOR