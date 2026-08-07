Regler om värme

För varm temperatur inne

kan vara farligt för människor.

Det gäller särskilt gamla

och personer med

funktionsnedsättningar.

I värsta fall kan människor dö

om det är för varmt inomhus.

– Vi vill göra något.

Det säger ministern

Romina Pourmokhtari

i regeringen.

I dag säger reglerna

att det inte får vara mer

än 26 grader inne

på ett boende.

Men nu kan Folkhälsomyndigheten

kräva lägre temperatur

inne på boenden om det behövs.

Det har regeringen bestämt.

Om myndigheten kräver

lägre temperatur

ska kommunerna ordna det

på boenden.

De nya reglerna

ska vara klara nästa sommar.

Ändringarna i klimatet

gör att vädret blir varmare.

Experterna säger

att problem med värme

kommer att bli större.

8 SIDOR/TT