Sverige
Äldre personer kan bli sjuka av värmen. Foto: TT
Regler om värme
För varm temperatur inne
kan vara farligt för människor.
Det gäller särskilt gamla
och personer med
funktionsnedsättningar.
I värsta fall kan människor dö
om det är för varmt inomhus.
– Vi vill göra något.
Det säger ministern
Romina Pourmokhtari
i regeringen.
I dag säger reglerna
att det inte får vara mer
än 26 grader inne
på ett boende.
Men nu kan Folkhälsomyndigheten
kräva lägre temperatur
inne på boenden om det behövs.
Det har regeringen bestämt.
Om myndigheten kräver
lägre temperatur
ska kommunerna ordna det
på boenden.
De nya reglerna
ska vara klara nästa sommar.
Ändringarna i klimatet
gör att vädret blir varmare.
Experterna säger
att problem med värme
kommer att bli större.
8 SIDOR/TT
7 augusti 2026
inte bara för dom gamla det ska vara behagligt för personalen också,tycker jag ingen orkar att jobba när det är 26 grader varmt inomhus.personalen är också människor.
Detta är väl en självklarhet kan man tycka. Dock slösas det inte några pengar på äldre och personalen om det inte är krav. Lättare sparka på de som redan ligger ner liksom.
26 grader är på tok för varmt. På sommaren
räcker det med 21-22.
Viktigt att man även tar beslut och tänker på att gammla ofta fryser. Att man ser över hur kallt det får vara på boenden på vintern. Detta är ett större problem. Många äldres anhöriga köper elektriska värmeelement till sinabnärstående.
Mitt hus är jätte varmt när jag vaknar jag är som jätte varm det blev litte mer kallare varje dag för mej så jag känner kall nu och varför tror du det bli varmare det va jätte varm två månader sedan men nu det blev bättre 🙂🙂🙂kanske det är varm för att det är sommarlov
Skaffa AC till de.
AC haha tror du kommunerna vill satsa så mycket pengar på dom gamla??