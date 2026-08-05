Världen
Ministern Johan Forssell. Foto: TT
Människor på väg in i Ceuta. Bilden är från den 30 juli. Foto: Antonio Sempere/AP/TT
Politiker pratade om Ceuta
Förra veckan tog sig
över 70 tusen personer
till ett område som heter Ceuta.
De tog sig över gränsen
från Marocko.
Det blev kaos.
75 personer dog.
En del drunknade.
Några blev trampade på
i kaoset.
Ceuta ligger i Nordafrika
men tillhör Spanien.
Många människor tog sig dit
för att de vill försöka
få ett bättre liv i Spanien
eller i andra länder i EU.
Det som hände i Ceuta
får inte hända igen.
Det säger Sveriges minister
för invandrare Johan Forssell.
Han var med på ett möte med EU
om Ceuta på tisdagen.
Nu är nästan alla
som kom till Ceuta
tillbaka i Marocko.
De fick inte stanna i Spanien.
Johan Forssell säger att Spanien
gjort ett bra arbete
med det som hände.
Först var Sverige
och många länder
kritiska till Spanien.
De var rädda
att många människor skulle
komma in i EU från Ceuta.
Det skulle bli problem, sa de.
Människor med tillstånd
ska få resa fritt
mellan länderna i EU.
Det är en av EUs regler.
Sverige och över 20 andra länder
krävde att EU
skulle ha mötet om Ceuta.
EU kräver att Spanien
har kontroll på gränsen.
EU har bestämt att de
ska stoppa människor utan tillstånd
från att komma in
i deras länder.
8 SIDOR/TT
5 augusti 2026
Johan Forsell, alltså påriktigt , packa din väska och res till Spanien och hjälp till, om du vill.
Varför klagar du, gå och hjälp!
håller helt och hållet med håkan!!
Varför ska han hjälpa till?? Med vad??