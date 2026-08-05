Politiker pratade om Ceuta

Förra veckan tog sig

över 70 tusen personer

till ett område som heter Ceuta.

De tog sig över gränsen

från Marocko.

Det blev kaos.

75 personer dog.

En del drunknade.

Några blev trampade på

i kaoset.

Ceuta ligger i Nordafrika

men tillhör Spanien.

Många människor tog sig dit

för att de vill försöka

få ett bättre liv i Spanien

eller i andra länder i EU.

Det som hände i Ceuta

får inte hända igen.

Det säger Sveriges minister

för invandrare Johan Forssell.

Han var med på ett möte med EU

om Ceuta på tisdagen.

Nu är nästan alla

som kom till Ceuta

tillbaka i Marocko.

De fick inte stanna i Spanien.

Johan Forssell säger att Spanien

gjort ett bra arbete

med det som hände.

Först var Sverige

och många länder

kritiska till Spanien.

De var rädda

att många människor skulle

komma in i EU från Ceuta.

Det skulle bli problem, sa de.

Människor med tillstånd

ska få resa fritt

mellan länderna i EU.

Det är en av EUs regler.

Sverige och över 20 andra länder

krävde att EU

skulle ha mötet om Ceuta.

EU kräver att Spanien

har kontroll på gränsen.

EU har bestämt att de

ska stoppa människor utan tillstånd

från att komma in

i deras länder.

8 SIDOR/TT