Världen

Flera personer står runt en bår på gatan.

Personal från sjukvården hjälper en skadad person efter skjutningen i skolan. Foto: Por Tek Tueng Nonthaburi/AP/TT

Skjutning i skola i Thailand

En elev började skjuta
i en skola i staden Bangkok
i landet Thailand.
Det hände på fredagen.

Eleven ska ha gått in
i niornas klassrum.

Minst tre elever
och tre lärare
dog i skjutningen.

Minst 15 elever blev skadade.

Efter skjutningen tog eleven
sitt eget liv.

Eleven ska ha använt ett vapen
som fanns hemma hos familjen.

I elevens hem har poliserna
också hittat två döda personer.
Poliserna tror att eleven sköt dem
innan attacken i skolan.
Det ska vara elevens
farföräldrar.

Poliserna vet ännu inte
varför skjutningen hände.

8 SIDOR/TT

7 augusti 2026

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3 kommentarer
  1. Anna skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 13:42

    Fruktansvärt. Hur många gånger ska oskyldiga barn och lärare betala priset. En skola ska vara en plats för lärande, inte en plats där barn och lärare mister livet. Helt ofattbart 💔

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  2. . skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 14:10

    finns många psykopater överallt. detta är ju hemskt.

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  3. Hej skriver:
    8 augusti, 2026 kl. 18:27

    Skolorna borde vara bättre med lära eleverna undvika vapen.

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