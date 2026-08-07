Världen
Personal från sjukvården hjälper en skadad person efter skjutningen i skolan. Foto: Por Tek Tueng Nonthaburi/AP/TT
Skjutning i skola i Thailand
En elev började skjuta
i en skola i staden Bangkok
i landet Thailand.
Det hände på fredagen.
Eleven ska ha gått in
i niornas klassrum.
Minst tre elever
och tre lärare
dog i skjutningen.
Minst 15 elever blev skadade.
Efter skjutningen tog eleven
sitt eget liv.
Eleven ska ha använt ett vapen
som fanns hemma hos familjen.
I elevens hem har poliserna
också hittat två döda personer.
Poliserna tror att eleven sköt dem
innan attacken i skolan.
Det ska vara elevens
farföräldrar.
Poliserna vet ännu inte
varför skjutningen hände.
8 SIDOR/TT
7 augusti 2026
Fruktansvärt. Hur många gånger ska oskyldiga barn och lärare betala priset. En skola ska vara en plats för lärande, inte en plats där barn och lärare mister livet. Helt ofattbart 💔
finns många psykopater överallt. detta är ju hemskt.
Skolorna borde vara bättre med lära eleverna undvika vapen.