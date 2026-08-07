Skjutning i skola i Thailand

En elev började skjuta

i en skola i staden Bangkok

i landet Thailand.

Det hände på fredagen.

Eleven ska ha gått in

i niornas klassrum.

Minst tre elever

och tre lärare

dog i skjutningen.

Minst 15 elever blev skadade.

Efter skjutningen tog eleven

sitt eget liv.

Eleven ska ha använt ett vapen

som fanns hemma hos familjen.

I elevens hem har poliserna

också hittat två döda personer.

Poliserna tror att eleven sköt dem

innan attacken i skolan.

Det ska vara elevens

farföräldrar.

Poliserna vet ännu inte

varför skjutningen hände.

8 SIDOR/TT