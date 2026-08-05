Kultur
Linda Hammar. Bilden är från år 2007. Foto: Jurek Holzer/SvD/ SCANPIX/TT
Mats Halvarsson, Linda Hammar och Torbjörn Jonsson från tv-programmet. Bilden är från år 2007. Foto: Bertil Ericson/SCANPIX/TT
Linda Hammar är död
Linda Hammar är död.
Hon blev känd för många
i ett populärt program i tv
I en annan del av Köping.
Hon blev 53 år.
Linda Hammar hade
en intellektuell funktionsnedsättning.
– Jag har ett lätt handikapp.
Jag har lite svårt att gå.
Men min hjärna fungerar
som den ska.
Det sa Linda Hammar
till tidningen Expressen
för länge sedan.
Programmet visade Linda Hammars
och hennes vänners liv
på ett gruppboende
i staden Köping.
Linda Hammar var glad.
I programmet skrattade hon ofta.
Hon gjorde tummen upp
och visade att allt var bra.
Det var Linda Hammars lillebror
Filip Hammar som hade
idén till programmet.
Det var han som berättade
på appen Instagram
att hans syster har dött.
Han skriver att han
är väldigt ledsen.
Linda Hammar dog
på sjukhuset i Köping
den 3 augusti.
Hon hade varit sjuk i cancer
i några år.
MARIE HILLBLOM/8 SIDOR
5 augusti 2026
Goa glada linda sov gott.
Vilken sorts cancer hade hon?
Hej!
Vi vet inte det.
Hennes bror skriver bara att hon hade cancer.
Hälsningar,
8 Sidor
Fantastiska, fantastiska Linda!! ❤️ Ditt skratt och din härliga personlighet kommer många att minnas. Vila i frid 🕊️
Köping blir lite tråkigare nu
Bästa Linda vila i frid😭😭😭
Vila i fred!😭😭😭
Vi saknar dej kära linda! Ditt skatt o tummen uppåt 😢
Vila i frid linda 💔
Vi beklagar 😢 sorgen
Alltid lika glad. Härlig personlighet. Kommer alltid minnas ditt skratt o tummen upp.❤️
Beklagar sorgen. Den hemska cancern, som gör slut på människors liv.
Jag sorgen att tråkigt hänt Linda hammar dog på sjukhus köping vil i frida 😢 hans syster hon varit sjuk några år 😢😢
Spelar väl ingen roll varför cancer hon har hon är ju borta låt henne vara där hon är är ni så himla nyfikna på allting så att det inte folk kan dö utan att ni ska reda på vad det Tänk på hennes familj det är inte roligt att läsa som s*** som jag håller på med så har det gjort
BÄSTA FINA LINDA🙄❤️Blev illa berörd när nyhetsuppläsaren berättade att LINDA Dött🙄 TRÅKIGT FÖR ALLA I KÖPING M.F.L-Kraaamar t Er❤️❤️❤️
Håller inte riktigt med Gunilla.
Finaste gulligaste Linda
Vi kommer aldrig att glömma Dig
Dina skratt, Din tumme upp bl a
Sov i ro