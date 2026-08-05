Linda Hammar är död.

Hon blev känd för många

i ett populärt program i tv

I en annan del av Köping.

Hon blev 53 år.

Linda Hammar hade

en intellektuell funktionsnedsättning.

– Jag har ett lätt handikapp.

Jag har lite svårt att gå.

Men min hjärna fungerar

som den ska.

Det sa Linda Hammar

till tidningen Expressen

för länge sedan.

Programmet visade Linda Hammars

och hennes vänners liv

på ett gruppboende

i staden Köping.

Linda Hammar var glad.

I programmet skrattade hon ofta.

Hon gjorde tummen upp

och visade att allt var bra.

Det var Linda Hammars lillebror

Filip Hammar som hade

idén till programmet.

Det var han som berättade

på appen Instagram

att hans syster har dött.

Han skriver att han

är väldigt ledsen.

Linda Hammar dog

på sjukhuset i Köping

den 3 augusti.

Hon hade varit sjuk i cancer

i några år.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR