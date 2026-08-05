Kultur

  • LINDA HAMMAR

    Linda Hammar. Bilden är från år 2007. Foto: Jurek Holzer/SvD/ SCANPIX/TT

  • WEB_INRIKES

    Mats Halvarsson, Linda Hammar och Torbjörn Jonsson från tv-programmet. Bilden är från år 2007. Foto: Bertil Ericson/SCANPIX/TT

Linda Hammar är död

Linda Hammar är död.
Hon blev känd för många
i ett populärt program i tv
I en annan del av Köping.
Hon blev 53 år.

Linda Hammar hade
en intellektuell funktionsnedsättning.

– Jag har ett lätt handikapp.
Jag har lite svårt att gå.
Men min hjärna fungerar
som den ska.

Det sa Linda Hammar
till tidningen Expressen
för länge sedan.

Programmet visade Linda Hammars
och hennes vänners liv
på ett gruppboende
i staden Köping.

Linda Hammar var glad.
I programmet skrattade hon ofta.
Hon gjorde tummen upp
och visade att allt var bra.

Det var Linda Hammars lillebror
Filip Hammar som hade
idén till programmet.

Det var han som berättade
på appen Instagram
att hans syster har dött.
Han skriver att han
är väldigt ledsen.

Linda Hammar dog
på sjukhuset i Köping
den 3 augusti.
Hon hade varit sjuk i cancer
i några år.

MARIE HILLBLOM/8 SIDOR

5 augusti 2026

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17 kommentarer
  1. Anna skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 10:11

    Goa glada linda sov gott.

    Svara
  2. Snö skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 10:19

    Vilken sorts cancer hade hon?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      5 augusti, 2026 kl. 10:39

      Hej!
      Vi vet inte det.
      Hennes bror skriver bara att hon hade cancer.

      Hälsningar,
      8 Sidor

  3. Hannah skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 10:37

    Fantastiska, fantastiska Linda!! ❤️ Ditt skratt och din härliga personlighet kommer många att minnas. Vila i frid 🕊️

    Svara
  4. Susanne skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 11:42

    Köping blir lite tråkigare nu

    Svara
  5. Peter Ljungberg skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 12:11

    Bästa Linda vila i frid😭😭😭

    Svara
  6. KB skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 12:24

    Vila i fred!😭😭😭

    Svara
  7. Sanna skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 14:05

    Vi saknar dej kära linda! Ditt skatt o tummen uppåt 😢

    Svara
  8. Sanna skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 14:06

    Vila i frid linda 💔

    Svara
  9. Anonym skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 14:11

    Vi beklagar 😢 sorgen

    Svara
  10. Anette skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 16:13

    Alltid lika glad. Härlig personlighet. Kommer alltid minnas ditt skratt o tummen upp.❤️

    Svara
  11. Anonym. skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 16:40

    Beklagar sorgen. Den hemska cancern, som gör slut på människors liv.

    Svara
  12. Husna skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 17:06

    Jag sorgen att tråkigt hänt Linda hammar dog på sjukhus köping vil i frida 😢 hans syster hon varit sjuk några år 😢😢

    Svara
  13. Gunilla skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 17:27

    Spelar väl ingen roll varför cancer hon har hon är ju borta låt henne vara där hon är är ni så himla nyfikna på allting så att det inte folk kan dö utan att ni ska reda på vad det Tänk på hennes familj det är inte roligt att läsa som s*** som jag håller på med så har det gjort

    Svara
  14. Kim skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 17:42

    BÄSTA FINA LINDA🙄❤️Blev illa berörd när nyhetsuppläsaren berättade att LINDA Dött🙄 TRÅKIGT FÖR ALLA I KÖPING M.F.L-Kraaamar t Er❤️❤️❤️

    Svara
  15. Linda kommer aldrig att glömmas skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 18:04

    Håller inte riktigt med Gunilla.

    Svara
  16. Vi på Ekerö skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 20:15

    Finaste gulligaste Linda
    Vi kommer aldrig att glömma Dig
    Dina skratt, Din tumme upp bl a
    Sov i ro

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