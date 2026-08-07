Världen

  • OperationAid

    En ambulans från svenska organisationen Operation Aid blev attackerad av rysk drönare. Foto: Operation Aid

  • Russia Ukraine War Underground School

    Barn i Ukraina får ha lektioner under jord för att skyddas mot ryska attacker. Foto: Evgeniy Maloletka/AP/TT

Ambulans attackerad i Ukraina

En rysk drönare träffade en
svensk ambulans som hjälper till
i kriget i Ukraina.
Det hände i torsdags
i staden Cherson.

Ingen person blev skadad.
Två personer från Ukraina
körde ambulansen.
Den hade ett system
som kunde larma dem.

Personerna hann precis
kasta sig ut ur ambulansen
innan den träffades.

Experter säger att Ryssland
har gjort över tre tusen attacker
mot sjukvård i Ukraina
under kriget.

Ryssland har också attackerat
organisationen Rädda barnen.

Deras kontor i staden Sumy
blev träffat av en rysk bomb
från luften.
Det hände natten till torsdag.

Några dagar tidigare
slog en drönare ner i deras
lokaler där de hade mediciner,
mat och annat.

8 SIDOR/TT

7 augusti 2026

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4 kommentarer
  1. v skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 10:29

    så lågt av Ryssland ☹😢😡🤢😱

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  2. Richard skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 11:01

    Ryssarna skjuter visst på allt som går.
    Att förstöra och skada, helt utan samvetskval. Vinst för dem är när ALLT och ALLA former av motstånd är förintade.

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  3. Tim skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 14:23

    Det här är så långt från mänsklighet man kan komma.
    Hur kan så vissa fortfarande försvara detta? Historien visar tyvärr att människans dumhet aldrig verkar ta slut.

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  4. Rateba skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 14:27

    Mellan dårskapen liggerdet en förvirringar demonisk överdrifter detta orskar störa den största katastrofa för två fiendaerna grupper.

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