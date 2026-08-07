Ambulans attackerad i Ukraina

En rysk drönare träffade en

svensk ambulans som hjälper till

i kriget i Ukraina.

Det hände i torsdags

i staden Cherson.

Ingen person blev skadad.

Två personer från Ukraina

körde ambulansen.

Den hade ett system

som kunde larma dem.

Personerna hann precis

kasta sig ut ur ambulansen

innan den träffades.

Experter säger att Ryssland

har gjort över tre tusen attacker

mot sjukvård i Ukraina

under kriget.

Ryssland har också attackerat

organisationen Rädda barnen.

Deras kontor i staden Sumy

blev träffat av en rysk bomb

från luften.

Det hände natten till torsdag.

Några dagar tidigare

slog en drönare ner i deras

lokaler där de hade mediciner,

mat och annat.

8 SIDOR/TT