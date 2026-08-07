Sverige
Vindelfjällen på hösten. Bilden är gammal. Foto: Henrik Montgomery / TT
Hösten är här
Nu är det höst
i delar av landet.
Hösten har börjat i fjällen
i områdena Västerbotten,
Norrbotten och Jämtland.
Där blev det höst den 1 augusti.
Det är ovanligt tidigt
säger experterna på SMHI.
– Det brukar bli höst i fjällen
i mitten av augusti.
Det säger Max Lindberg Stoltz
till Sveriges Radio.
Han jobbar på SMHI.
Det kallas för höst
när temperaturen varit
under tio grader
fem dygn i rad.
Det kan aldrig kallas höst
tidigare än den 1 augusti.
Det säger SMHI.
I andra delar av Sverige
är det fortfarande sommar.
Månaden augusti brukar räknas
som den sista månaden med sommar.
8 SIDOR/TT
7 augusti 2026
Det är konstigt. Jag visste inte att hösten kommer så tidigt i Sverige. Särskilt inte den här sommaren, när det fortfarande är stekande hetta i hela Sydeuropa ända upp till Schweiz, där jag bor.
jag längtar verkligen efter lite svalare väder ,så jag kan börja motionera. jag är äldre person så det blir jobbigt för mig när det är varmt. 🏃♂️🚶♀️🏃♀️
Nej nej
Vi har ju bara haft en vecka sommar. Hoppas klimatförändringarna visar sig nästa år då😠
Så så underbart jag föredrar svalare väder .jag gillar inte värmen. Nu ska jag njuta av lite blåst och regn hellre det än 30 grader
Håller med Mia, ska bli skönt att andas normalt och slippa svettas
Ja!!!!¡! vad jag har väntat
Sen sommar i augusti att det fortfarande varmt när kvällarna börjar bli Mörk och dimman och väldigt Frisk luften sluten sommar och börjar bli höst🍃🍂
Sen Sommar augusti Det slutade i sommar är blandat av sommar och höst det är solgången och frisk luft dimma dagg och Svampen börjar komma Ja sådana saker🍂🍃
Jag vet det va redan augusti min lille sister födelsedag va på July det känns som att det va bara 3 dagar sedan😔😔😔😔😔
Jag kommer aldrig förstå de som säger Augusti är hösten. Varje årstid är tre månader.. Och hösten är dryg och seg, och det kan vara fortfarande sommarväder i September.
Jag älskar hösten i Sverige. Jag saknar dig Sverige! Jag saknar dig! 😭Jag saknar dig så mycket!!!!😭 Jag ber till Gud att du alltid lyser som ett ljus i Europa.💎 🤲Jag älskar dig Sverige.
ensam är du bortrest???😍😍