Sverige

Träd med höstlöv. I bakgrunden syns ett högt berg.

Vindelfjällen på hösten. Bilden är gammal. Foto: Henrik Montgomery / TT

Hösten är här

Nu är det höst
i delar av landet.

Hösten har börjat i fjällen
i områdena Västerbotten,
Norrbotten och Jämtland.

Där blev det höst den 1 augusti.
Det är ovanligt tidigt
säger experterna på SMHI.

– Det brukar bli höst i fjällen
i mitten av augusti.

Det säger Max Lindberg Stoltz
till Sveriges Radio.
Han jobbar på SMHI.

Det kallas för höst
när temperaturen varit
under tio grader
fem dygn i rad.

Det kan aldrig kallas höst
tidigare än den 1 augusti.
Det säger SMHI.

I andra delar av Sverige
är det fortfarande sommar.
Månaden augusti brukar räknas
som den sista månaden med sommar.

8 SIDOR/TT

7 augusti 2026

Vad tycker du om nyheten?
13 kommentarer
  1. Eva skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 09:45

    Det är konstigt. Jag visste inte att hösten kommer så tidigt i Sverige. Särskilt inte den här sommaren, när det fortfarande är stekande hetta i hela Sydeuropa ända upp till Schweiz, där jag bor.

    Svara
  2. . skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 09:48

    jag längtar verkligen efter lite svalare väder ,så jag kan börja motionera. jag är äldre person så det blir jobbigt för mig när det är varmt. 🏃‍♂️🚶‍♀️🏃‍♀️

    Svara
  3. Z skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 11:13

    Nej nej

    Svara
  4. JonteBronte skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 16:10

    Vi har ju bara haft en vecka sommar. Hoppas klimatförändringarna visar sig nästa år då😠

    Svara
  5. Mia skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 17:30

    Så så underbart jag föredrar svalare väder .jag gillar inte värmen. Nu ska jag njuta av lite blåst och regn hellre det än 30 grader

    Svara
  6. Bertil skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 17:59

    Håller med Mia, ska bli skönt att andas normalt och slippa svettas

    Svara
  7. Beatrice skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 18:12

    Ja!!!!¡! vad jag har väntat

    Svara
  8. Darkness skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 21:18

    Sen sommar i augusti att det fortfarande varmt när kvällarna börjar bli Mörk och dimman och väldigt Frisk luften sluten sommar och börjar bli höst🍃🍂

    Svara
  9. Darkness skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 21:23

    Sen Sommar augusti Det slutade i sommar är blandat av sommar och höst det är solgången och frisk luft dimma dagg och Svampen börjar komma Ja sådana saker🍂🍃

    Svara
  10. Sharmarke skriver:
    7 augusti, 2026 kl. 21:30

    Jag vet det va redan augusti min lille sister födelsedag va på July det känns som att det va bara 3 dagar sedan😔😔😔😔😔

    Svara
  11. Hej skriver:
    8 augusti, 2026 kl. 18:14

    Jag kommer aldrig förstå de som säger Augusti är hösten. Varje årstid är tre månader.. Och hösten är dryg och seg, och det kan vara fortfarande sommarväder i September.

    Svara
  12. Ensam skriver:
    9 augusti, 2026 kl. 14:33

    Jag älskar hösten i Sverige. Jag saknar dig Sverige! Jag saknar dig! 😭Jag saknar dig så mycket!!!!😭 Jag ber till Gud att du alltid lyser som ett ljus i Europa.💎 🤲Jag älskar dig Sverige.

    Svara
  13. ferdane skriver:
    9 augusti, 2026 kl. 14:50

    ensam är du bortrest???😍😍

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar