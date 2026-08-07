Hösten är här

Nu är det höst

i delar av landet.

Hösten har börjat i fjällen

i områdena Västerbotten,

Norrbotten och Jämtland.

Där blev det höst den 1 augusti.

Det är ovanligt tidigt

säger experterna på SMHI.

– Det brukar bli höst i fjällen

i mitten av augusti.

Det säger Max Lindberg Stoltz

till Sveriges Radio.

Han jobbar på SMHI.

Det kallas för höst

när temperaturen varit

under tio grader

fem dygn i rad.

Det kan aldrig kallas höst

tidigare än den 1 augusti.

Det säger SMHI.

I andra delar av Sverige

är det fortfarande sommar.

Månaden augusti brukar räknas

som den sista månaden med sommar.

8 SIDOR/TT