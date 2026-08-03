Sport
Gianni Infantino är ledare för fotbollens organisation Fifa. Han vill sälja delar av VM. Foto: Eduardo Verdugo/AP/TT
Bråket om VM är slut
VM i fotboll
kommer inte att säljas.
Protesterna blev för stora.
Länderna i Europa
sa att de inte
kommer att vara med i VM
om det blir så.
Det var Gianno Infantino
som ville sälja VM.
Han är chef för världens
organisation för fotboll, Fifa.
Infantino har fått
mycket skäll för sitt förslag.
Många säger att han bara
ville tjäna pengar själv.
Nu säger han att han ångrat sig.
Han vill inte ha bråk.
Alla länder som spelar fotboll
är med i Fifa.
Fifa bestämmer över VM.
Det har varit bråk
om Infantino tidigare.
Under VM gick han med på
att hjälpa USAs lag
när USAs president Donald Trump
bad honom.
Många tror att han
fuskat med pengar.
Nu vill flera länder
tvinga Infantino att sluta.
8 SIDOR
3 augusti 2026
Hoppas han slutar! 😔