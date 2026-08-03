Bråket om VM är slut

VM i fotboll

kommer inte att säljas.

Protesterna blev för stora.

Länderna i Europa

sa att de inte

kommer att vara med i VM

om det blir så.

Det var Gianno Infantino

som ville sälja VM.

Han är chef för världens

organisation för fotboll, Fifa.

Infantino har fått

mycket skäll för sitt förslag.

Många säger att han bara

ville tjäna pengar själv.

Nu säger han att han ångrat sig.

Han vill inte ha bråk.

Alla länder som spelar fotboll

är med i Fifa.

Fifa bestämmer över VM.

Det har varit bråk

om Infantino tidigare.

Under VM gick han med på

att hjälpa USAs lag

när USAs president Donald Trump

bad honom.

Många tror att han

fuskat med pengar.

Nu vill flera länder

tvinga Infantino att sluta.

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