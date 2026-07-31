Sport
Erling Braut Haaland är populär. Här kramar hans kompisar i laget honom. Foto: Steve Luciano/AP/TT
Erling Braut Haaland spelar i Norges lag. Foto: Terje Pedersen/NTB/TT
Norges lag förlorade kvartsfinalen mot England i VM. Efter matchen kramade Haaland spelaren Harry Kane i Englands lag. Foto: Rebecca Blackwell/AP/TT
Erling Braut Haaland verkar trivas. Foto: Marta Lavandier/AP/TT
Erling Braut Haaland pratar med journalister. Foto: Fredrik Varfjell/NTB/TT
Haaland är populär
Fotbollsspelaren Erling Braut Haaland
är populär.
Han spelade i Norges lag i VM.
Han gjorde sju mål.
– Han är en av världens
bästa på att göra mål.
Men det är inte därför
han är populär.
Folk följer honom
för att han verkar vara
en bra människa.
Det säger Edit Künstlicher.
Hon är expert på vad
som gör saker populära.
Under VM började många
följa Haaland på sajten Instagram.
Nu har han 70 miljoner följare.
Haaland hyllas för att han
skriver svar till sina fans
på internet.
Många delar filmer
som visar när Haaland
är trevlig mot andra spelare,
tränare och barn.
Experten säger att Haaland visar
att en man kan vara
snäll och glad.
Många tänker att män i fotboll
måste vara tuffa, starka
och inte visa känslor.
Det finns bilder
när Haaland kramas,
skojar och skrattar.
Haaland är också
värd mycket i pengar.
Om ett lag vill
köpa honom nu
skulle de få betala
2,4 miljarder kronor.
Haaland och den spanska
spelaren Lamine Yamal
är världens dyraste spelare
just nu.
8 SIDOR/TT
Erling Braut Haaland
- Född den 21 juli år 2000.
- Hans flickvän heter
Isabel Haugseng Johansen.
Tillsammans har de en son
som är ett och ett halvt år.
- Haaland spelar i laget Manchester City
från Storbritannien.
- Han spelar också i Norges landslag.
31 juli 2026
tycker han är fin kille