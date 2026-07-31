Fotbollsspelaren Erling Braut Haaland

är populär.

Han spelade i Norges lag i VM.

Han gjorde sju mål.

– Han är en av världens

bästa på att göra mål.

Men det är inte därför

han är populär.

Folk följer honom

för att han verkar vara

en bra människa.

Det säger Edit Künstlicher.

Hon är expert på vad

som gör saker populära.

Under VM började många

följa Haaland på sajten Instagram.

Nu har han 70 miljoner följare.

Haaland hyllas för att han

skriver svar till sina fans

på internet.

Många delar filmer

som visar när Haaland

är trevlig mot andra spelare,

tränare och barn.

Experten säger att Haaland visar

att en man kan vara

snäll och glad.

Många tänker att män i fotboll

måste vara tuffa, starka

och inte visa känslor.

Det finns bilder

när Haaland kramas,

skojar och skrattar.

Haaland är också

värd mycket i pengar.

Om ett lag vill

köpa honom nu

skulle de få betala

2,4 miljarder kronor.

Haaland och den spanska

spelaren Lamine Yamal

är världens dyraste spelare

just nu.

8 SIDOR/TT