Vardags
Martin Karlsson är fiskare i sjön Hjälmaren. Foto: Anna Hållams/TT
Kräftor. Foto: Christine Olsson/Scanpix/TT
Martin Karlsson och Jake kollar vilka kräftor som är stora nog att spara. Foto: Anna Hållams/TT
Kräftskiva är festen då vi äter kräftor. Foto: Mats Schagerström/TT
Han fiskar kräftor
I augusti vill många
äta kräftor.
En del ordnar kräftskiva.
En särskild fest
för att äta kräftor.
De flesta köper kräftor
i affären.
Folk köper mer kräftor nu
än för tio år sedan.
Det visar undersökningar.
Martin Karlsson jobbar
som fiskare
i sjön Hjälmaren.
Nu fiskar han kräftor
och säljer till affärer.
Han fångar kräftorna
med burar i sjön.
Klockan sju varje morgon
åker han med båten
till burarna.
Han kollar om kräftor
krupit in i burarna.
Kräftor som är lagom stora
tar han hem och säljer.
Sedan lägger han tillbaka
burarna i sjön
och väntar till nästa dag.
Då är det dags att kolla igen.
– Det är inte särskilt svårt,
säger han.
Han tycker att annat fiske
är roligare.
Som att fiska på isen
en fin dag på vintern.
8 SIDOR/TT
5 augusti 2026
Kräftor är så gott ,en tradition att äta i augusti. Vi brukar ha västerbottenspaj, rostbröd smör. Vindruvor och kex.man kan ha dillmajonäs som dipp.
Jag har fobi från havets djur.
Synd om man håller på utrotar flodkräfta, bara för en fyllefest. Men det där med ”balansen” I ekosystemet är inget vår art bryr sig om.
Bättre äta havskräftor än utrotningshotade svenska kräftor. Mer mat med
Vi köper kinesiska kräflor ,i ,där är det inte ont om dom 😎😎
Ni har nog missuppfattat vad det är för kräftor. Han fiskar bara signal kräftor och det är en invasiv art av kräftor som kan bära på kräftpest som tar död på den svenska flodkräftan.
Kokas levande. VIDRIGT. 💀💀💀