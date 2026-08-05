Han fiskar kräftor

I augusti vill många

äta kräftor.

En del ordnar kräftskiva.

En särskild fest

för att äta kräftor.

De flesta köper kräftor

i affären.

Folk köper mer kräftor nu

än för tio år sedan.

Det visar undersökningar.

Martin Karlsson jobbar

som fiskare

i sjön Hjälmaren.

Nu fiskar han kräftor

och säljer till affärer.

Han fångar kräftorna

med burar i sjön.

Klockan sju varje morgon

åker han med båten

till burarna.

Han kollar om kräftor

krupit in i burarna.

Kräftor som är lagom stora

tar han hem och säljer.

Sedan lägger han tillbaka

burarna i sjön

och väntar till nästa dag.

Då är det dags att kolla igen.

– Det är inte särskilt svårt,

säger han.

Han tycker att annat fiske

är roligare.

Som att fiska på isen

en fin dag på vintern.

8 SIDOR/TT