Bilder ska visa idrott

Nu finns nya regler

för hur tv och tidningar

får filma eller fota

kvinnor som idrottar.

De har Europeiska förbundet

för friidrott bestämt.

De ska inte filma kvinnor

bakifrån eller underifrån.

Reglerna ska stoppa

bilder på kvinnor

som får folk att tänka på sex.

Bilderna ska visa idrott.

– Det är jättebra regler.

Vi ska kunna känna oss säkra

när vi tävlar.

Det säger Maja Åskag.

Hon tävlar i längdhopp

och tresteg.

Hon är en av flera svenska idrottare

som ska tävla i EM i friidrott.

EM är i staden Birmingham

i Storbritannien.

Tävlingarna börjar

den 10 augusti.

Tävlingarna går att se på SVT.

8 SIDOR/TT