Sport

Maja Åskag är mitt i ett hopp. Hon är i luften. Hon tävlar i en svart dräkt.

Maja Åskag hoppar tresteg. Foto: Naina Helén Jåma/TT

Bilder ska visa idrott

Nu finns nya regler
för hur tv och tidningar
får filma eller fota
kvinnor som idrottar.
De har Europeiska förbundet
för friidrott bestämt.

De ska inte filma kvinnor
bakifrån eller underifrån.

Reglerna ska stoppa
bilder på kvinnor
som får folk att tänka på sex.
Bilderna ska visa idrott.

– Det är jättebra regler.
Vi ska kunna känna oss säkra
när vi tävlar.

Det säger Maja Åskag.
Hon tävlar i längdhopp
och tresteg.

Hon är en av flera svenska idrottare
som ska tävla i EM i friidrott.
EM är i staden Birmingham
i Storbritannien.

Tävlingarna börjar
den 10 augusti.
Tävlingarna går att se på SVT.

8 SIDOR/TT

5 augusti 2026

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2 kommentarer
  1. J skriver:
    5 augusti, 2026 kl. 13:54

    Är det samma regler för män?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      5 augusti, 2026 kl. 15:00

      Hej!
      Nej, de nya reglerna gäller
      bara kvinnor som tävlar
      i friidrott.
      De ska stoppa dåliga bilder
      av kvinnor som tävlar.
      Många tycker att dåliga bilder
      av kvinnor som tävlar
      länge varit ett problem.

      Hälsningar,
      8 Sidor

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