Sport

En grupp spelare kramar om varandra.

Mjällbys spelare är glada efter ett mål i den första matchen mot laget Lincoln Red Imps. Foto: Andreas Hillergren/TT

Mjällby vidare i kvalet

Laget Mjällby från Blekinge
spelar kval
till den stora tävlingen
Champions League i fotboll.

I tisdags spelade de
mot laget Lincoln Red Imps
från Gibraltar.
Matchen slutade 0–0.

I den första matchen
mot samma lag
vann Mjällby med 3–0.
Det betyder att Mjällby
får spela fler matcher i kvalet.

Det betyder också att
Mjällby är klart för spel
i Europa i höst.

Om de förlorar i kvalet
till Champions League
får de i stället spela
i Europa League eller
Conference League.

Samtidigt kommer laget
få minst 50 miljoner kronor.
Det säger SVT Sport.

Det är inte klart vilket lag
Mjällby ska spela mot
i nästa match i kvalet
till Champions League.

8 SIDOR/TT

29 juli 2026

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