Mjällby vidare i kvalet

Laget Mjällby från Blekinge

spelar kval

till den stora tävlingen

Champions League i fotboll.

I tisdags spelade de

mot laget Lincoln Red Imps

från Gibraltar.

Matchen slutade 0–0.

I den första matchen

mot samma lag

vann Mjällby med 3–0.

Det betyder att Mjällby

får spela fler matcher i kvalet.

Det betyder också att

Mjällby är klart för spel

i Europa i höst.

Om de förlorar i kvalet

till Champions League

får de i stället spela

i Europa League eller

Conference League.

Samtidigt kommer laget

få minst 50 miljoner kronor.

Det säger SVT Sport.

Det är inte klart vilket lag

Mjällby ska spela mot

i nästa match i kvalet

till Champions League.

8 SIDOR/TT