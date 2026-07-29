Sport
Mjällbys spelare är glada efter ett mål i den första matchen mot laget Lincoln Red Imps. Foto: Andreas Hillergren/TT
Mjällby vidare i kvalet
Laget Mjällby från Blekinge
spelar kval
till den stora tävlingen
Champions League i fotboll.
I tisdags spelade de
mot laget Lincoln Red Imps
från Gibraltar.
Matchen slutade 0–0.
I den första matchen
mot samma lag
vann Mjällby med 3–0.
Det betyder att Mjällby
får spela fler matcher i kvalet.
Det betyder också att
Mjällby är klart för spel
i Europa i höst.
Om de förlorar i kvalet
till Champions League
får de i stället spela
i Europa League eller
Conference League.
Samtidigt kommer laget
få minst 50 miljoner kronor.
Det säger SVT Sport.
Det är inte klart vilket lag
Mjällby ska spela mot
i nästa match i kvalet
till Champions League.
8 SIDOR/TT
29 juli 2026