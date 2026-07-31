Bråk om VM i fotboll

Organisationen för

världens fotboll heter Fifa.

I tisdags sa Fifa

att de vill sälja

delar av VM i fotboll

till företag.

Det handlar bland annat

om rätten att visa

matcher från VM på tv.

Nu är det ett stort

bråk om det.

Organisationen för

Europas fotboll, Uefa,

säger nej till förslaget.

De vill inte sälja VM.

Om Fifa försöker sälja VM

kommer Europas länder

inte vara med

i någon stor tävling.

Det sa Uefa i torsdags.

– VM är inte en sak

som kan säljas.

Fotbollen har skapats

av spelare och lag

över hela världen

under lång tid.

Privata företag ska inte

få äga någon del av fotbollen.

Det skriver Uefa.

Sveriges organisation

för fotboll är med i Uefa.

Även länder i Nordamerika,

Sydamerika och Asien

säger nej till Fifa.

Afrikas organisation för fotboll

har inte svarat ännu.

Fifas ledare heter

Gianni Infantino.

Han vill ge nästan

400 miljoner kronor

till länder som säger ja

till Fifas förslag.

8 SIDOR/TT