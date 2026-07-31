Sport
Gianni Infantino är ledare för fotbollens organisation Fifa. Han vill sälja delar av VM. Foto: Eduardo Verdugo/AP/TT
Bråk om VM i fotboll
Organisationen för
världens fotboll heter Fifa.
I tisdags sa Fifa
att de vill sälja
delar av VM i fotboll
till företag.
Det handlar bland annat
om rätten att visa
matcher från VM på tv.
Nu är det ett stort
bråk om det.
Organisationen för
Europas fotboll, Uefa,
säger nej till förslaget.
De vill inte sälja VM.
Om Fifa försöker sälja VM
kommer Europas länder
inte vara med
i någon stor tävling.
Det sa Uefa i torsdags.
– VM är inte en sak
som kan säljas.
Fotbollen har skapats
av spelare och lag
över hela världen
under lång tid.
Privata företag ska inte
få äga någon del av fotbollen.
Det skriver Uefa.
Sveriges organisation
för fotboll är med i Uefa.
Även länder i Nordamerika,
Sydamerika och Asien
säger nej till Fifa.
Afrikas organisation för fotboll
har inte svarat ännu.
Fifas ledare heter
Gianni Infantino.
Han vill ge nästan
400 miljoner kronor
till länder som säger ja
till Fifas förslag.
8 SIDOR/TT
31 juli 2026
De bra att Uefa säger nej till förslaget som Fifa kommer med.
Gianni Infantino är inte bra.