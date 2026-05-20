Sport

Han håller fast en annan kille under en match.

Islam Isaev brottas i gula och blå kläder. Foto: United world wrestling

Svenskt silver i brottning

Nyligen var det EM
i brottning för ungdomar.
Ungdomar från
hela Europa var med.
Tävlingen var i Bulgarien.

16-åriga Islam Isaev från Alvesta
tävlade för Sverige.

Det gick mycket bra för honom.
Han kom tvåa och vann silver
efter en jämn match.
Det var Inal Temersultanov
från Ryssland som vann.

–Det känns bra
och jag är nöjd.
Men det hade känts bättre
om jag hade vunnit guld,
säger Islam Isaev till 8 Sidor.

Han kom till Sverige
när han var två år.
Och han har brottats
sedan han var fem år.

Islam Isaev kommer
från området Tjetjenien
i södra Ryssland.

– Kampsport och brottning
är stora sporter i Tjetjenien.
Därför var jag nyfiken
på brottning, säger han.

Han tränar sex dagar
i veckan och tävlar för
Växjö brottarklubb.

– Jag tröttnar inte på brottning.
Jag vill tacka alla som stöttar mig.
I framtiden vill jag vinna
både VM och OS för Sverige,
säger han.

Sverige vann också
ett annat silver under EM
i brottning för ungdomar.
Det var 17-åriga
Leah Acar som gjorde det.

SARAH GREEN/8 SIDOR

20 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. Leon😄 skriver:
    20 maj, 2026 kl. 11:29

    Man kan göra ila sig. 🤕🤕🤕

  2. mister67 skriver:
    20 maj, 2026 kl. 12:35

    det är inte samt

  3. Karate kid skriver:
    20 maj, 2026 kl. 13:25

    jag ska börja på karate😊😊😊😊

  4. Brat skriver:
    20 maj, 2026 kl. 14:07

    Heja Isaev 🥳

