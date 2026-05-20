Svenskt silver i brottning

Nyligen var det EM

i brottning för ungdomar.

Ungdomar från

hela Europa var med.

Tävlingen var i Bulgarien.

16-åriga Islam Isaev från Alvesta

tävlade för Sverige.

Det gick mycket bra för honom.

Han kom tvåa och vann silver

efter en jämn match.

Det var Inal Temersultanov

från Ryssland som vann.

–Det känns bra

och jag är nöjd.

Men det hade känts bättre

om jag hade vunnit guld,

säger Islam Isaev till 8 Sidor.

Han kom till Sverige

när han var två år.

Och han har brottats

sedan han var fem år.

Islam Isaev kommer

från området Tjetjenien

i södra Ryssland.

– Kampsport och brottning

är stora sporter i Tjetjenien.

Därför var jag nyfiken

på brottning, säger han.

Han tränar sex dagar

i veckan och tävlar för

Växjö brottarklubb.

– Jag tröttnar inte på brottning.

Jag vill tacka alla som stöttar mig.

I framtiden vill jag vinna

både VM och OS för Sverige,

säger han.

Sverige vann också

ett annat silver under EM

i brottning för ungdomar.

Det var 17-åriga

Leah Acar som gjorde det.

SARAH GREEN/8 SIDOR