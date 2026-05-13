Kultur

Hon håller upp Sveriges flagga.

Felicia tävlar för Sverige med låten My System. Foto: Jessica Gow/TT

Felicia klar för final

Felicia är klar för final
i Eurovision Song Contest.
Hon gick vidare från
den första semifinalen.

– Det känns otroligt skönt.

Det säger Felicia.
Hon tävlade med
låten My System.

Artisterna Linda Lampenius
och Pete Parkkonen
gick också vidare till final.
De tävlar för Finland.
Många experter tror
att Finlands låt Liekinheitin
kan vinna hela tävlingen.

Den andra seminfinalen är
på torsdag den 14 maj.

Finalen är på lördag
den 16 maj.

Israel tävlade också
i den första semifinalen.
Många har varit kritiska till
att Israel får tävla.

Förenta nationerna
har anklagat Israel för
folkmord på palestinier
i området Gaza.

När artisten Noam Bettan från Israel
sjöng låten Michelle
gick det att höra folk i publiken
ropa protester mot Israel.
Israel gick också vidare
till semifinal.

8 SIDOR/TT

De är klara för final

Tio länder blev klara för final
efter den första semifinalen.

  1. Belgien

  2. Finland

  3. Grekland

  4. Israel

  5. Kroatien

  6. Litauen

  7. Moldavien

  8. Polen

  9. Serbien

  10. Sverige

På torsdag den 14 maj
tävlar femton länder
i den andra semifinalen.
Då ska tio länder till
bli klara för final.

Tävlingarna är i Österrike.
Därför är Österrike redan
klart för final.
Fyra stora länder är
också klara för final.

  1. Frankrike
  2. Tyskland
  3. Storbritannien
  4. Italien
Hon är på scen med sin fiol och en lång klänning. Linda Lampenius tävlar för Finland. Foto: Jessica Gow/TT

13 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
15 kommentarer
  1. Aicha skriver:
    13 maj, 2026 kl. 09:45

    ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️

    Svara
  2. Wictor freundt skriver:
    13 maj, 2026 kl. 09:48

    Kul att Felicia med
    I Eurovision det var roligt ser henne igår klockan 21.00
    Sluta 23 15

    Svara
  3. MILENA LUISA skriver:
    13 maj, 2026 kl. 10:10

    Moment-är det inte i Osterike???

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      13 maj, 2026 kl. 10:40

      Jo! : )

      Jag skrev fel.

      Vänligen,

      Anton, 8 Sidor

  4. MILENA LUISA skriver:
    13 maj, 2026 kl. 10:11

    Ni skrev fel-tävling är i Österrike!!!🙂

    Svara
  5. hejjjjj skriver:
    13 maj, 2026 kl. 11:05

    Hej 8 sidor! Kommer JJ som vann med Wasted Love förra året uppträda på Eurovision finalen detta året?❤

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      13 maj, 2026 kl. 11:11

      Hej!
      Ja artisten JJ från Österrike
      som vann förra året kommer
      att sjunga på Eurovision i år.
      Så brukar det vara.
      /Hälsningar 8 Sidor

  6. Cutie🌸pie 2017 skriver:
    13 maj, 2026 kl. 11:29

    Heja Felicia!!!!!!

    Svara
  7. Viktor leksell skriver:
    13 maj, 2026 kl. 11:31

    jag är också en artist.

    Svara
  8. Bff🌸 skriver:
    13 maj, 2026 kl. 11:34

    Jag att Israel ej ska vara med🥳🥰🥳🙂🥳😊

    Svara
  9. Margareta ringh skriver:
    13 maj, 2026 kl. 11:47

    Gamla melodifestivalen bättre

    Svara
  10. Lama skriver:
    13 maj, 2026 kl. 11:51

    Hej 8sidor vilken är eran favorit låt utom Sverige i Eurovision detta år?

    Svara
    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      13 maj, 2026 kl. 12:04

      Hej Lama! : )

      Tack för din fråga.

      Jag har inte lyssnat
      på de andra låtarna.

      Så jag kan tyvärr
      inte svara.

      Vilken är din?

      Vänligen,

      Anton 8 Sidor

  11. Bakry skriver:
    13 maj, 2026 kl. 12:07

    Israel börde inte att vara i tävling

    Svara
  12. Kajsa skriver:
    13 maj, 2026 kl. 12:10

    Heja Finland 🥳🥳🥳🥳🥳🥳😎😎😎😎😎😎❤❤

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar