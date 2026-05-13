Felicia klar för final

Felicia är klar för final

i Eurovision Song Contest.

Hon gick vidare från

den första semifinalen.

– Det känns otroligt skönt.

Det säger Felicia.

Hon tävlade med

låten My System.

Artisterna Linda Lampenius

och Pete Parkkonen

gick också vidare till final.

De tävlar för Finland.

Många experter tror

att Finlands låt Liekinheitin

kan vinna hela tävlingen.

Den andra seminfinalen är

på torsdag den 14 maj.

Finalen är på lördag

den 16 maj.

Israel tävlade också

i den första semifinalen.

Många har varit kritiska till

att Israel får tävla.

Förenta nationerna

har anklagat Israel för

folkmord på palestinier

i området Gaza.

När artisten Noam Bettan från Israel

sjöng låten Michelle

gick det att höra folk i publiken

ropa protester mot Israel.

Israel gick också vidare

till semifinal.

8 SIDOR/TT