Kultur
Felicia tävlar för Sverige med låten My System. Foto: Jessica Gow/TT
Felicia klar för final
Felicia är klar för final
i Eurovision Song Contest.
Hon gick vidare från
den första semifinalen.
– Det känns otroligt skönt.
Det säger Felicia.
Hon tävlade med
låten My System.
Artisterna Linda Lampenius
och Pete Parkkonen
gick också vidare till final.
De tävlar för Finland.
Många experter tror
att Finlands låt Liekinheitin
kan vinna hela tävlingen.
Den andra seminfinalen är
på torsdag den 14 maj.
Finalen är på lördag
den 16 maj.
Israel tävlade också
i den första semifinalen.
Många har varit kritiska till
att Israel får tävla.
Förenta nationerna
har anklagat Israel för
folkmord på palestinier
i området Gaza.
När artisten Noam Bettan från Israel
sjöng låten Michelle
gick det att höra folk i publiken
ropa protester mot Israel.
Israel gick också vidare
till semifinal.
8 SIDOR/TT
De är klara för final
Tio länder blev klara för final
efter den första semifinalen.
-
Belgien
-
Finland
-
Grekland
-
Israel
-
Kroatien
-
Litauen
-
Moldavien
-
Polen
-
Serbien
-
Sverige
På torsdag den 14 maj
tävlar femton länder
i den andra semifinalen.
Då ska tio länder till
bli klara för final.
Tävlingarna är i Österrike.
Därför är Österrike redan
klart för final.
Fyra stora länder är
också klara för final.
- Frankrike
- Tyskland
- Storbritannien
- Italien
13 maj 2026
Kul att Felicia med
I Eurovision det var roligt ser henne igår klockan 21.00
Sluta 23 15
Moment-är det inte i Osterike???
Jo! : )
Jag skrev fel.
Vänligen,
Anton, 8 Sidor
Ni skrev fel-tävling är i Österrike!!!🙂
Hej 8 sidor! Kommer JJ som vann med Wasted Love förra året uppträda på Eurovision finalen detta året?❤
Hej!
Ja artisten JJ från Österrike
som vann förra året kommer
att sjunga på Eurovision i år.
Så brukar det vara.
/Hälsningar 8 Sidor
Heja Felicia!!!!!!
jag är också en artist.
Jag att Israel ej ska vara med🥳🥰🥳🙂🥳😊
Gamla melodifestivalen bättre
Hej 8sidor vilken är eran favorit låt utom Sverige i Eurovision detta år?
Hej Lama! : )
Tack för din fråga.
Jag har inte lyssnat
på de andra låtarna.
Så jag kan tyvärr
inte svara.
Vilken är din?
Vänligen,
Anton 8 Sidor
Israel börde inte att vara i tävling
Heja Finland 🥳🥳🥳🥳🥳🥳😎😎😎😎😎😎❤❤