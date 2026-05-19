Protester i Bolivia

Det är protester

i landet Bolivia i Sydamerika.

Folk protesterar

mot presidenten.

Han heter Rodrigo Paz.

Det har varit protester

i flera veckor

i staden La Paz i Bolivia.

De som protesterar

är bönder, arbetare,

lärare och människor

från urbefolkningen.

De tycker att presidenten

har dålig politik.

De vill ha högre löner

och säkrare ekonomi i landet.

De vill också att politikerna

som styr ska sluta

att sälja statens företag

till privata ägare.

8 SIDOR/TT