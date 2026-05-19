Världen
Poliserna har tagit en person som protesterar. Foto: Freddy Barragan/AP/TT
Protester i Bolivia
Det är protester
i landet Bolivia i Sydamerika.
Folk protesterar
mot presidenten.
Han heter Rodrigo Paz.
Det har varit protester
i flera veckor
i staden La Paz i Bolivia.
De som protesterar
är bönder, arbetare,
lärare och människor
från urbefolkningen.
De tycker att presidenten
har dålig politik.
De vill ha högre löner
och säkrare ekonomi i landet.
De vill också att politikerna
som styr ska sluta
att sälja statens företag
till privata ägare.
8 SIDOR/TT
19 maj 2026
jag skrev första kommentaren.
Till:8 sidor. varför är de så elaka mot personer det är inte bra, eller?
Varför griper man folk som bara protisterar🥱🥱🥱🥱🥱🙄😐😐😐
Jag undrar mig själv om ledare kan kommencera redan sig med de optimisprptesterna det är bättre om ledare har en persud sätt,och om har möjlighet att vändra styer dit motståend till en fred tillstånd.säker ledare har kunnat ordanserar styer länderna bäst väldigt bra.
dena sack er inet bra för jag gilar den inet😢😤😠❤🖤💔😢❤❤😢😢🖤🖤