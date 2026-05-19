Världen

Två poliser går på en gata. Mellan sig håller de fast en ung man.

Poliserna har tagit en person som protesterar. Foto: Freddy Barragan/AP/TT

Protester i Bolivia

Det är protester
i landet Bolivia i Sydamerika.
Folk protesterar
mot presidenten.
Han heter Rodrigo Paz.

Det har varit protester
i flera veckor
i staden La Paz i Bolivia.

De som protesterar
är bönder, arbetare,
lärare och människor
från urbefolkningen.

De tycker att presidenten
har dålig politik.

De vill ha högre löner
och säkrare ekonomi i landet.

De vill också att politikerna
som styr ska sluta
att sälja statens företag
till privata ägare.

8 SIDOR/TT

19 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. The o skriver:
    19 maj, 2026 kl. 10:03

    jag skrev första kommentaren.
    Till:8 sidor. varför är de så elaka mot personer det är inte bra, eller?

    Svara
  2. Jack skriver:
    19 maj, 2026 kl. 11:34

    Varför griper man folk som bara protisterar🥱🥱🥱🥱🥱🙄😐😐😐

    Svara
  3. Rateba skriver:
    19 maj, 2026 kl. 12:45

    Jag undrar mig själv om ledare kan kommencera redan sig med de optimisprptesterna det är bättre om ledare har en persud sätt,och om har möjlighet att vändra styer dit motståend till en fred tillstånd.säker ledare har kunnat ordanserar styer länderna bäst väldigt bra.

    Svara
  4. sverje är bbra skriver:
    19 maj, 2026 kl. 13:51

    dena sack er inet bra för jag gilar den inet😢😤😠❤🖤💔😢❤❤😢😢🖤🖤

    Svara
Kommentarer och regler
Kommentera

Skriv din kommentar här.
Kom ihåg att följa våra regler.
Vi tar bort kommentarer som inte följer reglerna.


När du trycker på Skicka godkänner du att vi sparar ip-adressen från din dator, mobiltelefon eller surfplatta.

8 Sidor tar bort alla kommentarer
som bryter mot våra regler.

Skriv bara om sådant
som har med nyheten att göra.

Skriv ditt namn eller
kalla dig för något annat.

Du får inte låtsas vara
en annan person som finns på riktigt.

Skriv inte elaka saker om andra.
Det gäller personer,
grupper och religioner.

Skriv på svenska.

Fler liknande artiklar