Sport
Arsenals spelare är glada efter ett mål i Premier League. Viktor Gyökeres är längst till höger. Foto: Kin Cheung/AP/TT
Arsenals fans firar på Londons gator i tisdags kväll. Foto: Alberto Pezzali/AP/TT
Arsenal är mästare
Laget Arsenal vinner
Premier League.
Det är Storbritanniens
serie i fotboll för herrar.
Det är också världens mest
populära serie i fotboll.
Guldet blev klart
i tisdags kväll.
Då spelade laget Manchester city
lika mot Bournemouth.
Det betyder att Manchester city
inte kan komma ikapp Arsenal.
Lagen ska spela en match till i serien.
Viktor Gyökeres från
Sverige är ny i Arsenal.
Han har gjort succé.
Han har gjort 14 mål
i Premier League.
Ingen i laget har gjort fler.
Arsenal är från staden London.
När guldet var klart
firade fansen på gatorna.
Storbritanniens ledare
Keir Starmer var också glad.
– Äntligen är vi tillbaka
där vi hör hemma. Mästare,
skriver han
på sin sida på internet.
Det är 22 år sedan Arsenal
vann Premier League.
Men snart kan de vinna ännu mer.
Den 30 maj spelar de final
i den viktiga tävlingen
Champions League.
De möter laget
Paris Saint-Germain
från Frankrike.
8 SIDOR/TT
20 maj 2026
