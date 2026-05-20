Arsenal är mästare

Laget Arsenal vinner

Premier League.

Det är Storbritanniens

serie i fotboll för herrar.

Det är också världens mest

populära serie i fotboll.

Guldet blev klart

i tisdags kväll.

Då spelade laget Manchester city

lika mot Bournemouth.

Det betyder att Manchester city

inte kan komma ikapp Arsenal.

Lagen ska spela en match till i serien.

Viktor Gyökeres från

Sverige är ny i Arsenal.

Han har gjort succé.

Han har gjort 14 mål

i Premier League.

Ingen i laget har gjort fler.

Arsenal är från staden London.

När guldet var klart

firade fansen på gatorna.

Storbritanniens ledare

Keir Starmer var också glad.

– Äntligen är vi tillbaka

där vi hör hemma. Mästare,

skriver han

på sin sida på internet.

Det är 22 år sedan Arsenal

vann Premier League.

Men snart kan de vinna ännu mer.

Den 30 maj spelar de final

i den viktiga tävlingen

Champions League.

De möter laget

Paris Saint-Germain

från Frankrike.

8 SIDOR/TT