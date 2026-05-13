Sport

Han spelar ishockey. Flera spelare är på isen.

Unga spelaren Viggo Björck spelar i Sveriges lag i VM. Foto: Andreas Hillergren/TT

Dags för VM i ishockey

Fredag den 15 maj börjar
VM i ishockey för herrar.
Tävlingen är i landet Schweiz.

Sverige är med.
Fem unga spelare
är med i laget.
De var med och vann guld
i VM för unga spelare, JVM.

Nu hoppas många att Sverige
också vinner guld i VM för herrar.

Senast Sverige gjorde det
var år 2018.
Då vann de finalen
mot Schweiz.

I VM spelar lagen i två grupper.
Det är grupp A och B.
Det är åtta lag i varje grupp.

Lagen spelar en match mot
varje lag i samma grupp.
De fyra lagen med flest poäng
går vidare till kvartsfinal.

Sverige spelar i grupp B.

Den 15 maj spelar Sverige
den första matchen.
De spelar mot Kanada.
Matchen börjar klockan 16.20.

Du kan följa VM på
TV6 eller sajten Viaplay.
Du kan också lyssna
på Sportradion i Sverige Radio.

VM håller på till den 31 maj.
Då är det final.

Sverige i ishockey-VM

  • Sveriges matcher i grupp B
  • Den 15 maj klockan 16.20 – Sverige – Kanada
  • Den 17 maj klockan 16.20 – Sverige – Danmark
  • Den 18 maj klockan 20.20 –  Tjeckien – Sverige
  • Den 20 maj klockan 20.20 – Sverige – Slovenien
  • Den 22 maj klockan 20.20 – Italien – Sverige
  • De 23 maj klockan 20.20 – Sverige – Norge
  • Den 26 maj klockan 20.20 – Slovakien – Sverige

13 maj 2026

  1. Pelle skriver:
    13 maj, 2026 kl. 11:30

    Kör hårt nu spelare🥳

