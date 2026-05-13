Dags för VM i ishockey

Fredag den 15 maj börjar

VM i ishockey för herrar.

Tävlingen är i landet Schweiz.

Sverige är med.

Fem unga spelare

är med i laget.

De var med och vann guld

i VM för unga spelare, JVM.

Nu hoppas många att Sverige

också vinner guld i VM för herrar.

Senast Sverige gjorde det

var år 2018.

Då vann de finalen

mot Schweiz.

I VM spelar lagen i två grupper.

Det är grupp A och B.

Det är åtta lag i varje grupp.

Lagen spelar en match mot

varje lag i samma grupp.

De fyra lagen med flest poäng

går vidare till kvartsfinal.

Sverige spelar i grupp B.

Den 15 maj spelar Sverige

den första matchen.

De spelar mot Kanada.

Matchen börjar klockan 16.20.

Du kan följa VM på

TV6 eller sajten Viaplay.

Du kan också lyssna

på Sportradion i Sverige Radio.

VM håller på till den 31 maj.

Då är det final.

