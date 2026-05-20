Fler döda av ebola

Krisen med sjukdomen ebola

ökar i landet Kongo-Kinshasa

i Afrika.

Över 500 människor är smittade

och över 130 personer har dött.

Smittan började att spridas

i ett område med många

fattiga människor.

Området heter Ituri.

Där finns många

som flytt från andra platser

och personer som

jobbar i gruvor.

Troligen har smittan

spridit sig utan kontroll

i flera veckor.

Den spred sig sedan

till andra områden.

Två personer i landet Uganda

är smittade.

En läkare från USA

som varit i Kongo-Kinshasa

har också blivit smittad.

Läkaren har blivit förd

till Tyskland för att få vård där.

Det finns vaccin mot

vissa sorters ebola.

Men det finns inget känt vaccin

mot sorten som sprider sig nu.

FNs grupp för hälsa, WHO,

är oroliga för

att smittan sprider sig så snabbt.

Gruppen ska ha ett möte

om krisen med ebola.

WHOs ledare säger

att smittan är ett nödläge

för hela världen.

Mellan åren 2014 och 2016

spred sig en annan sort av ebola

i landet Liberia och

flera andra länder i Västafrika.

Under de åren dog

11 tusen personer av smittan.

8 SIDOR/TT