En plats där folk kan söka vård för ebola i Kongo-Kinshasa. Foto: Dirole Lotsima Dieudonne/AP/TT
Folk som vill passera gränsen från Kongo till Uganda blir kontrollerade så att de inte har feber. Foto: Badru Katumba/AFP/TT
Fler döda av ebola
Krisen med sjukdomen ebola
ökar i landet Kongo-Kinshasa
i Afrika.
Över 500 människor är smittade
och över 130 personer har dött.
Smittan började att spridas
i ett område med många
fattiga människor.
Området heter Ituri.
Där finns många
som flytt från andra platser
och personer som
jobbar i gruvor.
Troligen har smittan
spridit sig utan kontroll
i flera veckor.
Den spred sig sedan
till andra områden.
Två personer i landet Uganda
är smittade.
En läkare från USA
som varit i Kongo-Kinshasa
har också blivit smittad.
Läkaren har blivit förd
till Tyskland för att få vård där.
Det finns vaccin mot
vissa sorters ebola.
Men det finns inget känt vaccin
mot sorten som sprider sig nu.
FNs grupp för hälsa, WHO,
är oroliga för
att smittan sprider sig så snabbt.
Gruppen ska ha ett möte
om krisen med ebola.
WHOs ledare säger
att smittan är ett nödläge
för hela världen.
Mellan åren 2014 och 2016
spred sig en annan sort av ebola
i landet Liberia och
flera andra länder i Västafrika.
Under de åren dog
11 tusen personer av smittan.
8 SIDOR/TT
Ebola
- Ebola är en sjukdom
som är väldigt smittsam.
- De som smittas av ebola
kräks, blöder och får hög feber.
- Fler än hälften av dem
som smittas dör.
20 maj 2026
Det känns väldigt ondskefullt att sån virus sprider till de som har det svåraste i världen.
Har det med brist till tillgång för rent vatten, bidragit detta?
Jag skulle gärna skänka pengar till de så de kan köpa vaccin. Jag menar skänka pengar via hjälpfonder, ej via staten. Eftersom jag vill själv bestämma hur mycket jag ska skänka. Om någon vet någon organisation, skriv gärna. ❤