Två unga som plockar skräp. (Bilden är gammal) Foto: TT
Det är mycket skräp i städer och i naturen. Foto: Jonas Holmqvist
Dags att plocka skräp
Det finns mycket skräp
i naturen och i städerna.
Skräpet är ett stort problem.
Det skadar både djur,
natur, sjöar, åar och hav.
Det blir också smutsigt och fult.
Men från mars till maj
är det särskilda dagar
för att plocka skräp i naturen.
Det är gruppen
Håll Sverige rent
som ordnar dagarna.
Många unga i skolor,
förskolor eller i föreningar
är med och plockar skräp då.
Det är ett sätt att lära unga
att inte skräpa ner i naturen.
Men det är inte bara unga
som kan plocka upp skräpet
vi ser i naturen.
Det kan alla göra.
Ta med dig en påse
när du går ut
och plocka upp skräp du ser.
Släng skräpet i en soptunna.
Gruppen Håll Sverige rent
vill att politikerna
ska göra mer för att stoppa folk
att slänga skräp i naturen.
De vill att myndigheterna
ska hålla koll på
hur rent eller skräpigt det är
på olika platser.
Gruppen tycker också att politikerna
ska se till att inga företag
kan förstöra naturen genom
att skräpa ner eller slänga sopor.
Gruppen hoppas nu
att politikerna som vinner valet
i höst ska jobba mer med
att stoppa skräpet i naturen.
KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR
18 maj 2026
Jag kan inte längre plocka skräp. Stroken har gjort att jag inte längre kan böja ena benet.
klart vi måste hålla Sverige rent.alla måste hjälpas åt.
Jag och mina arbetskamrater jobbar med att plocka skräp i bostadsområdet i Tumba. Med pantbankerna som går vi ut och äter på restaurang.
Bebi hur mår du? Har du mat och medicin? minns du mig???/ Alltså det är chockerande hur smutsigt Bunkeflostrand blev! Jag har fått nog! Ett år förut jag plockade alla fimpar på bushållplatsen-nu är det full där igen! Men jag känner en kvinna som plockar skräp-jag möter henne ibland-stor beröm till henne!😮
Jag har OCD. Men jag har enstaka gång plockat skräp. Exempel en godis påse eller en pantflaska, men jag klarar inte mer än så.