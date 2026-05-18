Dags att plocka skräp

Det finns mycket skräp

i naturen och i städerna.

Skräpet är ett stort problem.

Det skadar både djur,

natur, sjöar, åar och hav.

Det blir också smutsigt och fult.

Men från mars till maj

är det särskilda dagar

för att plocka skräp i naturen.

Det är gruppen

Håll Sverige rent

som ordnar dagarna.

Många unga i skolor,

förskolor eller i föreningar

är med och plockar skräp då.

Det är ett sätt att lära unga

att inte skräpa ner i naturen.

Men det är inte bara unga

som kan plocka upp skräpet

vi ser i naturen.

Det kan alla göra.

Ta med dig en påse

när du går ut

och plocka upp skräp du ser.

Släng skräpet i en soptunna.

Gruppen Håll Sverige rent

vill att politikerna

ska göra mer för att stoppa folk

att slänga skräp i naturen.

De vill att myndigheterna

ska hålla koll på

hur rent eller skräpigt det är

på olika platser.

Gruppen tycker också att politikerna

ska se till att inga företag

kan förstöra naturen genom

att skräpa ner eller slänga sopor.

Gruppen hoppas nu

att politikerna som vinner valet

i höst ska jobba mer med

att stoppa skräpet i naturen.

KATRIN KASSTRÖM/8 SIDOR

