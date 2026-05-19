    Poliser i Helsingborg inför mötet med Nato. Foto: Johan Nilsson/TT

    Statsminister Ulf Kristersson ska vara med på mötet. Foto: L Schröder/TT

    Människor protesterar mot Nato i Helsingborg. Foto: J Nilsson/TT

Nato möts i Sverige

Gruppen Nato ska ha
ett stort möte i Sverige.
Det är första gången
det händer i Sverige.

Mötet är i staden Helsingborg
på torsdag och fredag
den här veckan.

Nato är en grupp
för länder som lovat
att hjälpa varandra
om det blir krig.

Sverige är med där
tillsammans med USA,
Kanada och många länder
i Europa.

På mötet ska länderna
förbereda sig
för Natos stora möte
i Turkiet i juli.

Mötet i Sverige blir dyrt.
Det kommer att kosta
ungefär 85 miljoner kronor.

– Det är bra att visa
vad Sverige betyder för Nato
i vår del av världen.

Det säger Sveriges statsminister
Ulf Kristersson.

Samtidigt har det varit
protester mot Nato
i Helsingborg inför mötet.
Människor har protesterat
mot att Sverige är med i Nato.

8 SIDOR/TT

19 maj 2026

2 kommentarer
  1. . skriver:
    19 maj, 2026 kl. 16:22

    jättebra tycker jag.

    Svara
  2. Anonym skriver:
    19 maj, 2026 kl. 20:07

    Jag bor i Helsingborg kan man gå och kolla?

    Svara
