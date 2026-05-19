Nato möts i Sverige

Gruppen Nato ska ha

ett stort möte i Sverige.

Det är första gången

det händer i Sverige.

Mötet är i staden Helsingborg

på torsdag och fredag

den här veckan.

Nato är en grupp

för länder som lovat

att hjälpa varandra

om det blir krig.

Sverige är med där

tillsammans med USA,

Kanada och många länder

i Europa.

På mötet ska länderna

förbereda sig

för Natos stora möte

i Turkiet i juli.

Mötet i Sverige blir dyrt.

Det kommer att kosta

ungefär 85 miljoner kronor.

– Det är bra att visa

vad Sverige betyder för Nato

i vår del av världen.

Det säger Sveriges statsminister

Ulf Kristersson.

Samtidigt har det varit

protester mot Nato

i Helsingborg inför mötet.

Människor har protesterat

mot att Sverige är med i Nato.

8 SIDOR/TT