Oklart om kriget i Iran

Under flera veckor har

USAs ledare Donald Trump

hotat Iran med fler attacker.

Länderna har svårt att komma

överens om hur det kan bli fred

mellan länderna.

Nu säger Trump att länderna

har viktiga samtal.

Iran har svarat på

ett förslag om fred.

Men samtalen behöver mer tid.

Samtidigt fortsätter världens

lager av olja

att tömmas mycket snabbt,

säger experter.

Båtar med olja och gas

kommer fortfarande inte fram

i havet nära Iran.

Det kallas sundet Hormuz.

Det kommer ta lång tid

innan länder i världen

kan köpa mycket gas och olja igen

även om det skulle bli fred.

Det säger experter.

