Världen
Stora båtar med olja i havet nära Iran kan inte åka. Därför har det blivit en stor kris med olja i världen. Foto: Amirhosein Khorgooi/AP/TT
Oklart om kriget i Iran
Under flera veckor har
USAs ledare Donald Trump
hotat Iran med fler attacker.
Länderna har svårt att komma
överens om hur det kan bli fred
mellan länderna.
Nu säger Trump att länderna
har viktiga samtal.
Iran har svarat på
ett förslag om fred.
Men samtalen behöver mer tid.
Samtidigt fortsätter världens
lager av olja
att tömmas mycket snabbt,
säger experter.
Båtar med olja och gas
kommer fortfarande inte fram
i havet nära Iran.
Det kallas sundet Hormuz.
Det kommer ta lång tid
innan länder i världen
kan köpa mycket gas och olja igen
även om det skulle bli fred.
Det säger experter.
8 SIDOR/TT
20 maj 2026
Den galna psykopaten Trump har börjat ett krig och nu har han ingen aning hur han skulle göra, hela världens ekonomie måste lida på grund av den idioten 😠😠
Skriv inte om elaka saker om andra speciellt om man inte vet.Regler för att få skriva här.
Vad kallas det som föregående skrev om Trump, men det kanske inte gäller alla.
Men han är ju en galen psykopat. Varför hålla tyst om det. Regler?
Hade han skrivit om Putin hade du garanterat inte gnällt
Länge leve Donald Trump och Bibi! Enda två ledarna i världen som vågar stå på Iranska FOLKETS sida. Inte regimen. Ni vet.. regimen som skoningslöst mördade ca 50.000 iranier 8-9 januari. Den lilla detaljen SKITER ju ni fullständigt i! Undrar hur många iranska läkare, sjuksköterskor osv har räddat liv bara här i Sverige
Larry Det är Perra och Juno som är galna.
Och de vet inte ens om det.
Försöker få alla här att tycka likadant.
Det går väl sådär……..