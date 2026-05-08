Folk går i en trappa för att komma in i ett flygplan.

Fler reste med flyg i april i år jämfört med samma tid förra året. Foto: Fredrik Sandberg/TT

Resor med flyg ökar

Experter tror att många
kommer göra kortare resor
i sommar.

Det beror på kriget i Iran.
Kriget har gjort att
det har blivit kris
med bensin till bilar
och bränsle till flygplan.

Experter varnar för att
bränsle till flyg
kan ta slut om några veckor.
Många företag för flyg
har därför stoppat resor
för att spara bränsle.

Men än så länge ökar resor
med flyg i Sverige.

Nästan tre miljoner
människor flög från
Sveriges flygplatser i april.

Det är en ökning med
ungefär 140 tusen personer
jämfört med april förra året.

De flesta flyger
från Arlanda flygplats nära Stockholm.
Därifrån reste ungefär
två miljoner personer i april i år.

Folk i Sverige flyger
fortfarande mindre nu
jämfört med hur många som flög
innan tiden med viruset corona.

8 maj 2026

Vad tycker du om nyheten?
4 kommentarer
  1. sven skriver:
    8 maj, 2026 kl. 10:08

    jag ska bila till tyskland vad ska ni i 8 sidor göra?

    1. 8 Sidor Redaktör skriver:
      8 maj, 2026 kl. 10:53

      Hej Sven!
      Vad spännande med Tyskland.
      Vi på 8 Sidor ska resa till olika platser.
      Till exempel Jämtland, Vilhelmina och Polen.
      /Hälsningar 8 Sidor

  2. Ingen som du vet skriver:
    8 maj, 2026 kl. 10:26

    hej vi van mot Mjälbys 2010 3-1 Jag spelar i mff

  3. g skriver:
    8 maj, 2026 kl. 11:24

    ska flyga

