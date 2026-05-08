Resor med flyg ökar

Experter tror att många

kommer göra kortare resor

i sommar.

Det beror på kriget i Iran.

Kriget har gjort att

det har blivit kris

med bensin till bilar

och bränsle till flygplan.

Experter varnar för att

bränsle till flyg

kan ta slut om några veckor.

Många företag för flyg

har därför stoppat resor

för att spara bränsle.

Men än så länge ökar resor

med flyg i Sverige.

Nästan tre miljoner

människor flög från

Sveriges flygplatser i april.

Det är en ökning med

ungefär 140 tusen personer

jämfört med april förra året.

De flesta flyger

från Arlanda flygplats nära Stockholm.

Därifrån reste ungefär

två miljoner personer i april i år.

Folk i Sverige flyger

fortfarande mindre nu

jämfört med hur många som flög

innan tiden med viruset corona.

8 SIDOR

Ska du resa i sommar?

Hur ska du resa?

Skriv gärna en kommentar.