Hon vann Eurovision

I lördags var tävlingen Eurovision.

Artisten Dara från landet Bulgarien

vann tävlingen

med sin låt Bangaranga.

Israel blev tvåa och

Rumänien blev trea.

Den svenska artisten Felicia

kom på plats tjugo.

Många hade trott att

Finland skulle vinna tävlingen.

Men finska låten blev sexa.

Bulgariska Daras låt

var snabb och rolig.

Hon sjöng och dansade

tillsammans med

fyra dansare från Sverige.

Svenska koreografen Benke Rydman

hade hjälpt till

att göra dansen.

Artisten Dara var glad

efter att hon vunnit tävlingen.

Hon var mycket tacksam

för hjälpen från Sverige.

– Ingen trodde att vi skulle vinna.

Det känns som en dröm,

säger hon till nyhetsbyrån TT.

Låten Bangaranga handlar om

att vi inte ska oroa oss för saker.

Det har Dara berättat tidigare

för nyhetsbolaget BBC.

– Jag har oroat mig mycket

och haft ångest.

Låten handlar om att

tro på sig själv, säger hon.

Ordet Bangaranga finns inte

på riktigt.

Men Dara säger att ordet

handlar om att tänka

att allt ska gå bra.

– Det viktigaste är

att våga vara sig själv.

Det handlar låten om,

säger Dara till BBC.

