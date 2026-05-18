Kultur
Artisten Dara från Bulgarien vann Eurovision. Foto: V Petrova/AP/TT
Artisten Dara och hennes dansare efter segern. Foto: J Gow/TT
Många gillade dansen till låten Bangaranga. Dansarna är från Sverige. Foto: J Gow/TT
Linda Lampenius och Pete Parkkonen från Finland kom sexa med sin låt. Foto: J Gow/TT
Svenska artisten Felicia kom på plats tjugo. Foto: J Gow/TT
Hon vann Eurovision
I lördags var tävlingen Eurovision.
Artisten Dara från landet Bulgarien
vann tävlingen
med sin låt Bangaranga.
Israel blev tvåa och
Rumänien blev trea.
Den svenska artisten Felicia
kom på plats tjugo.
Många hade trott att
Finland skulle vinna tävlingen.
Men finska låten blev sexa.
Bulgariska Daras låt
var snabb och rolig.
Hon sjöng och dansade
tillsammans med
fyra dansare från Sverige.
Svenska koreografen Benke Rydman
hade hjälpt till
att göra dansen.
Artisten Dara var glad
efter att hon vunnit tävlingen.
Hon var mycket tacksam
för hjälpen från Sverige.
– Ingen trodde att vi skulle vinna.
Det känns som en dröm,
säger hon till nyhetsbyrån TT.
Låten Bangaranga handlar om
att vi inte ska oroa oss för saker.
Det har Dara berättat tidigare
för nyhetsbolaget BBC.
– Jag har oroat mig mycket
och haft ångest.
Låten handlar om att
tro på sig själv, säger hon.
Ordet Bangaranga finns inte
på riktigt.
Men Dara säger att ordet
handlar om att tänka
att allt ska gå bra.
– Det viktigaste är
att våga vara sig själv.
Det handlar låten om,
säger Dara till BBC.
8 SIDOR
Resultat i Eurovision 2026
- Bulgarien
- Israel
- Rumänien
- Australien
- Italien
- Finland
- Danmark
- Moldavien
- Ukraina
- Grekland
- Frankrike
- Polen
- Albanien
- Norge
- Kroatien
- Tjeckien
- Serbien
- Malta
- Cypern
- Sverige
- Belgien
- Litauen
- Tyskland
- Österrike
- Storbritannien
18 maj 2026
Låten handlar om onda andar.
De finns därute och väntar på att någon ska ropa på dem och då kommer de och plågar
människan som häxan är arg på.